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Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate!” / „Nu e penalty”

Mihai Alecu Publicat: 27 iulie 2026, 23:51

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Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate! / „Nu e penalty

Daniel Pancu a vorbit după FC Botoşani - Rapid 0-1. Foto: Sport Pictures

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FC Botoşani şi Rapid au remizat, 1-1, în ultima partidă a etapei cu numărul 2 a Ligii 1. Formaţia gazdă a reuşit să obţină egalul după ce a egalat dintr-un penalty repetat în ultimele minute ale confruntării.

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Trupa lui Daniel Pancu a părut că este la controlul partdei, dar nu a reuşit să reziste până la fluierul final şi pleacă doar cu un punct din fieful grupării lui Valeriu Iftime.

Daniel Pancu e resemnat după egalul cu FC Botoşani şi acuză arbitrajul

Tehnicianul Rapidului a spus clar că Marian Barbu, arbitrul partidei, a contribuit la revenirea celor de la FC Botoşani în meci. Cu toate acestea, Pancu spune că rezultatul final a fost echitabil în contextul dat.

„Un rezultat echitabil până la urmă. Am avut o primă repriză foarte bună, după care adversarul, cu publicul, poate şi împinşi uşor de la spate, mi s-a părut, au venit şi au avut câteva ocazii. Mingea nu am mai ţinut-o deloc în terenul lor, le-am dat ocazia să aducă mingi în careul nostru.

Suntem la început, avem multe lucruri de corectat, de îmbunătăţit, pentru că facem greşeli. Avem de lucru cel mai mult la mental. Suntem în faza de cunoaştere. Drumul e foarte lung, nu pot să spun că sunt supărat. Se tot vorbeşte şi prin ziare de transferuri, pentru mine e important să-mi cunosc jucătorii în condiţii de joc, de competiţie. Perioada de transferuri este deschisă până în septembrie, o să vedem”, a spus Daniel Pancu.

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Daniel Pancu nu e convins de faza care a decis meciul dintre FC Botoşani şi Rapid

Pancu e de părere că penalty-ul primit de cei de la FC Botoşani a fost acordat în mod eronat de arbitru.

„Sunt greşeli în lanţ la faza penalty-ului. Prima dată respinge Sălceanu în centru, după care El Sawy nu a stat pe picioare şi Markovic l-a driblat. Dacă mă întrebaţi pe mine nu se impunea penalty, atacantul nu mai ajungea la minge. A urmat repetarea şi asta a fost”, a mai spus Daniel Pancu.

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