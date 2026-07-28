Criză la Federaţia italiană, după ce Andrea Pirlo n-a mai devenit selecţioner! Maldini şi Leonardo au demisionat!

La doar şaisprezece zile de la sosirea lor, Paolo Maldini şi Leonardo şi-au anunţat luni preşedintele că demisionează din funcţiile pe care le deţineau în cadrul Federaţiei Italiene de Fotbal.

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Directorul tehnic al naţionalei şi consilierul său părăsesc funcţiile după eşecul discuţiilor privind numirea lui Andrea Pirlo în funcţia de nou selecţioner al echipei naţionale italiene.

Maldini şi Leonardo au demisionat, după ce Andrea Pirlo nu a mai fost numit selecţionerul Italiei!

Criza continuă în Italia. Absentă de la Cupa Mondială pentru a treia ediţie consecutivă, „Nazionale” încă se străduieşte să găsească un nou selecţioner.

Luni, pe fondul unei crize interne, Paolo Maldini şi Leonardo şi-au anunţat demisia în faţa preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), potrivit informaţiilor relatate de presa italiană.

Însărcinaţi cu găsirea unui antrenor care să conducă echipa naţională, directorul tehnic şi consilierul său au rămas în funcţie doar… şaisprezece zile.