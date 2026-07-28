Criză la Federaţia italiană, după ce Andrea Pirlo n-a mai devenit selecţioner! Maldini şi Leonardo au demisionat!

La doar şaisprezece zile de la sosirea lor, Paolo Maldini şi Leonardo şi-au anunţat luni preşedintele că demisionează din funcţiile pe care le deţineau în cadrul Federaţiei Italiene de Fotbal.
Directorul tehnic al naţionalei şi consilierul său părăsesc funcţiile după eşecul discuţiilor privind numirea lui Andrea Pirlo în funcţia de nou selecţioner al echipei naţionale italiene.
Maldini şi Leonardo au demisionat, după ce Andrea Pirlo nu a mai fost numit selecţionerul Italiei!
Criza continuă în Italia. Absentă de la Cupa Mondială pentru a treia ediţie consecutivă, „Nazionale” încă se străduieşte să găsească un nou selecţioner.
Luni, pe fondul unei crize interne, Paolo Maldini şi Leonardo şi-au anunţat demisia în faţa preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), potrivit informaţiilor relatate de presa italiană.
Însărcinaţi cu găsirea unui antrenor care să conducă echipa naţională, directorul tehnic şi consilierul său au rămas în funcţie doar… şaisprezece zile.
Numite pe 11 iulie, cele două legende pleacă pe uşa din spate în urma enormului scandal legat de Pirlo. Considerat favorit pentru a deveni noul selecţioner, fostul mijlocaş a fost în centrul unei polemici din cauza legăturilor sale cu un oligarh rus şi cu compania acestuia de pariuri sportive.
Situaţia a ajuns atât de departe încât preşedintele FIGC, Giovanni Malago, l-a exclus definitiv din discuţiile privind postul de selecţioner al Naţionalei.
La puţin mai mult de două săptămâni de la numirea lor, Paolo Maldini şi Leonardo îşi părăsesc astfel funcţiile din cauza neînţelegerilor cu conducerea FIGC.
„Am aflat de demisiile lui Maldini şi Leonardo de la televizor şi am luat act de ele”, a declarat Ezio Maria Simonelli, preşedintele Seriei A, într-o declaraţie preluată de Gazetta dello Sport după o întâlnire cu conducerea federaţiei.
„Surprins? Aş spune că nu, era de aşteptat.”
Plecările lui Paolo Maldini şi Leonardo vor întârzia şi mai mult numirea unui nou selecţioner pe banca Italiei. Opţiunea care îl viza pe Pep Guardiola, menţionată la un moment dat, a fost abandonată după refuzul antrenorului catalan.
Către un tandem Mancini-Chiellini pentru relansarea Italiei?
Prezentat ca favorit după eşecul variantei Guardiola, Andrea Pirlo nu va veni, până la urmă. Odată cu demisia duo-ului Maldini-Leonardo, o altă opţiune a căzut luni: cea care ducea la Thiago Motta. Apropiat de cei doi conducători, fostul mijlocaş al PSG se afla pe lista scurtă a celor doi pentru postul de selecţioner. Şi, deşi ipoteza ca acesta să preia frâiele echipei naţionale nu este complet exclusă, italo-brazilianul nu mai reprezintă o prioritate, potrivit presei italiene.
În schimb, aşa cum au sugerat mai multe mass-media locale încă înainte de demisia lui Paolo Maldini şi Leonardo, FIGC ar trebui să se orienteze către un antrenor cu experienţă şi renume.
Deşi, potrivit Sky Sports Italia, nu există deocamdată niciun contact în vederea revenirii lui Antonio Conte, Roberto Mancini este acum favoritul pentru postul de selecţioner. Giorgio Chiellini l-ar succeda pe Paolo Maldini în funcţia de director tehnic în cadrul federaţiei.
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