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Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 0:00

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Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!

Sebastian Mailat, după meciul cu Rapid / captura digisport.ro

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Sebastian Mailat (28 de ani) a fost în centrul atenţiei în finalul meciului Botoşani – Rapid. Centralul Marian Barbu a dictat un penalty după consultarea VAR, Mailat a ratat, dar lovitura de la 11 metri s-a repetat deoarece Dina Grameni a intrat în careu. De altfel, Grameni a recunoscut că a pătruns în careu înainte ca Mailat să termine de executat penalty-ul.

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Mailat s-a arătat bucuros după meci că lovitura de la 11 metri s-a repetat. Dacă iniţial a bătut slab, telefonat, la reluare a tras în forţă şi nu i-a mai dat nicio şansă lui Marian Aioani.

Sebastian Mailat, despre penalty-ul ratat: „Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost”

„O partidă dificilă, cu o echipă bună, de play-off. O echipă cu un buget mare faţă de noi.

Rezultatul a fost oarecum echitabil, cu prima repriză a lor, a doua a noastră.

(n.r: despre penalty) Pur şi simplu am ratat. Mă bucur că s-a repetat. Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost.

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În prima repriză nu am putut să ţinem prea mult de minge, aşa cum ne-am propus. Ştiam că se vor retrage în a doua repriză”, a declarat Sebastian Mailat, pentru digisport.ro, după Botoşani – Rapid 1-1.

Rapid – Botoşani 1-1

Formaţia Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania echipei FC Botoşani, în etapa a doua a Ligii 1.

Rapid a deschis scorul prin Petrila, în minutul 45. În minutul 88, Marian Aioani a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Sebastian Mailat şi acordată pentru FC Botoşani după consultarea VAR, în urma unui fault al lui Alexandru Paşcanu asupra lui Andrei Dumiter.

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Lovitura de la 11 metri a fost repetată, în minutul 90+1, deoarece din camera VAR s-a transmis că Grameni a intrat în careu în momentul şutului.

De această dată Mailat nu a mai ratat şi FC Botoşani a egalat, stabilind scorul final: 1-1.

FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye – 46) – E. Papa (De Vega – 46), C. Petro (Bodişteanu – 83) – Mitrov (Markovic – 74), Ongenda, Mailat – Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru

Rapid: Aioani – Ciobotariu (Graovac – 83), Paşcanu, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar (Dobre – 53), Bubanja – Moruţan (El Sawy – 62), Jambor (Burmaz – 62), Petrila (Kamara – 62). Antrenor: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Papa (24), Ilas (76), Miron (84), Diarra (90+7), Ongenda (90+7) / Vulturar (23), Kramer (40), Ciobotariu (55), Dobre (77), Paşcanu (80), Bubanja (90+4)

Cartonaş roşu: Paşcanu (87)

Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete

Observator de arbitri: Sorin Boca

 

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