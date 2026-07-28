Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!

Sebastian Mailat (28 de ani) a fost în centrul atenţiei în finalul meciului Botoşani – Rapid. Centralul Marian Barbu a dictat un penalty după consultarea VAR, Mailat a ratat, dar lovitura de la 11 metri s-a repetat deoarece Dina Grameni a intrat în careu. De altfel, Grameni a recunoscut că a pătruns în careu înainte ca Mailat să termine de executat penalty-ul.
Mailat s-a arătat bucuros după meci că lovitura de la 11 metri s-a repetat. Dacă iniţial a bătut slab, telefonat, la reluare a tras în forţă şi nu i-a mai dat nicio şansă lui Marian Aioani.
Sebastian Mailat, despre penalty-ul ratat: „Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost”
„O partidă dificilă, cu o echipă bună, de play-off. O echipă cu un buget mare faţă de noi.
Rezultatul a fost oarecum echitabil, cu prima repriză a lor, a doua a noastră.
(n.r: despre penalty) Pur şi simplu am ratat. Mă bucur că s-a repetat. Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost.
În prima repriză nu am putut să ţinem prea mult de minge, aşa cum ne-am propus. Ştiam că se vor retrage în a doua repriză”, a declarat Sebastian Mailat, pentru digisport.ro, după Botoşani – Rapid 1-1.
Rapid – Botoşani 1-1
Formaţia Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania echipei FC Botoşani, în etapa a doua a Ligii 1.
Rapid a deschis scorul prin Petrila, în minutul 45. În minutul 88, Marian Aioani a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Sebastian Mailat şi acordată pentru FC Botoşani după consultarea VAR, în urma unui fault al lui Alexandru Paşcanu asupra lui Andrei Dumiter.
Lovitura de la 11 metri a fost repetată, în minutul 90+1, deoarece din camera VAR s-a transmis că Grameni a intrat în careu în momentul şutului.
De această dată Mailat nu a mai ratat şi FC Botoşani a egalat, stabilind scorul final: 1-1.
FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye – 46) – E. Papa (De Vega – 46), C. Petro (Bodişteanu – 83) – Mitrov (Markovic – 74), Ongenda, Mailat – Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru
Rapid: Aioani – Ciobotariu (Graovac – 83), Paşcanu, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar (Dobre – 53), Bubanja – Moruţan (El Sawy – 62), Jambor (Burmaz – 62), Petrila (Kamara – 62). Antrenor: Daniel Pancu
Cartonaşe galbene: Papa (24), Ilas (76), Miron (84), Diarra (90+7), Ongenda (90+7) / Vulturar (23), Kramer (40), Ciobotariu (55), Dobre (77), Paşcanu (80), Bubanja (90+4)
Cartonaş roşu: Paşcanu (87)
Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete
Observator de arbitri: Sorin Boca
- Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate!” / „Nu e penalty”
- Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”
- Final cu scandal în Botoşani – Rapid! Moldovenii au primit un penalty cu VAR, Mailat a ratat, dar s-a repetat!
- FC Botoșani – Rapid 1-1. Egal tensionat după un gol venit în prelungiri
- Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu