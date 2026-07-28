Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!

Sebastian Mailat (28 de ani) a fost în centrul atenţiei în finalul meciului Botoşani – Rapid. Centralul Marian Barbu a dictat un penalty după consultarea VAR, Mailat a ratat, dar lovitura de la 11 metri s-a repetat deoarece Dina Grameni a intrat în careu. De altfel, Grameni a recunoscut că a pătruns în careu înainte ca Mailat să termine de executat penalty-ul.

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Mailat s-a arătat bucuros după meci că lovitura de la 11 metri s-a repetat. Dacă iniţial a bătut slab, telefonat, la reluare a tras în forţă şi nu i-a mai dat nicio şansă lui Marian Aioani.

Sebastian Mailat, despre penalty-ul ratat: „Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost”

„O partidă dificilă, cu o echipă bună, de play-off. O echipă cu un buget mare faţă de noi.

Rezultatul a fost oarecum echitabil, cu prima repriză a lor, a doua a noastră.

(n.r: despre penalty) Pur şi simplu am ratat. Mă bucur că s-a repetat. Mi-am asumat să bat din nou, am dat gol şi asta a fost.