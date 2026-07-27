Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”

Rapid București a înregistrat primul pas greșit în Liga 1 sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea giuleșteană a fost egalată dramatic de către FC Botoșani, din a doua încercare pe care moldoveni au avut-o de la punctul cu var.
Finalul a fost unul tensionat pentru oaspeți, care au terminat partida și în inferioritate numerică, după ce Alexandru Pașcanu a fost eliminat după un fault în cazul unei situații iminente de gol.
Constantin Grameni: „Am dominat jocul”
Rapid București a scăpat printre degete victoria în deplasarea de la Botoșani, asta după ce moldovenii au dat lovitura în prelungiri din lovitură de la 11 metri.
După fluierul final, Dina Grameni a scos în evidență eroarea de concentrare care a dus la restabilirea egalității.
„Acum mă uitasem la reluări, am intrat înainte în careu, dar Ongenda era la un metru în fața mea. El spunea că se repeta indiferent care intra. În prima repriză am dominat jocul. Până la penalty eram în stăpânirea jocului.
Trebuie să fim concentrați până la fluierul final, i-am băgat în joc, puteau să ne și întoarcă. Este un rezultat nemeritat. Când ești Rapid, normal că sunt două puncte pierdute, indiferent de adversar”, a declarat Grameni, potrivit digisport.ro.
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