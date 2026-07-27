Home | Fotbal | Liga 1 | Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”

Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”

Daniel Işvanca Publicat: 27 iulie 2026, 23:47

Comentarii
Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”

Constantin Grameni / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rapid București a înregistrat primul pas greșit în Liga 1 sub comanda lui Daniel Pancu. Gruparea giuleșteană a fost egalată dramatic de către FC Botoșani, din a doua încercare pe care moldoveni au avut-o de la punctul cu var.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalul a fost unul tensionat pentru oaspeți, care au terminat partida și în inferioritate numerică, după ce Alexandru Pașcanu a fost eliminat după un fault în cazul unei situații iminente de gol.

Constantin Grameni: „Am dominat jocul”

Rapid București a scăpat printre degete victoria în deplasarea de la Botoșani, asta după ce moldovenii au dat lovitura în prelungiri din lovitură de la 11 metri.

După fluierul final, Dina Grameni a scos în evidență eroarea de concentrare care a dus la restabilirea egalității.

„Acum mă uitasem la reluări, am intrat înainte în careu, dar Ongenda era la un metru în fața mea. El spunea că se repeta indiferent care intra. În prima repriză am dominat jocul. Până la penalty eram în stăpânirea jocului.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să fim concentrați până la fluierul final, i-am băgat în joc, puteau să ne și întoarcă. Este un rezultat nemeritat. Când ești Rapid, normal că sunt două puncte pierdute, indiferent de adversar”, a declarat Grameni, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
Fanatik.ro
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
0:05 28 iul.

Marius Croitoru a dat verdictul după egalul tensionat cu Rapid: „Botoşani e o forţă”
0:04 28 iul.

Criză la Federaţia italiană, după ce Andrea Pirlo n-a mai devenit selecţioner! Maldini şi Leonardo au demisionat!
0:00 28 iul.

Reacţia lui Sebastian Mailat, după ce a ratat un penalty, acesta s-a repetat şi a reuşit să-şi salveze echipa!
23:51

Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate!” / „Nu e penalty”
23:27

Final cu scandal în Botoşani – Rapid! Moldovenii au primit un penalty cu VAR, Mailat a ratat, dar s-a repetat!
23:25

FC Botoșani – Rapid 1-1. Egal tensionat după un gol venit în prelungiri
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 4 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial