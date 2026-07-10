Florin Răducioiu vede o surpriză uriaşă în sferturile Campionatului Mondial: “Sunt mai nebun în a spune”

Fostul mare atacant al naţionalei României, Florin Răducioiu (56 de ani), anticipează o surpriză uriaşă în sferturile Campionatului Mondial. Răducioiu o vede pe Belgia în semifinalele Mondialului, deşi naţionala lui De Bruyne şi Lukaku are un duel infernal cu una din marile favorite, Spania.
Spania – Belgia e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:00. În optimi, Spania a învins-o la limită, cu 1-0, cu un gol marcat de Merino în minutul 90+1, pe Portugalia lui Ronaldo, în timp ce Belgia a “demolat” una dintre ţările gazdă, SUA, învingând-o cu 4-1.
Florin Răducioiu crede că Belgia va elimina Spania de la Campionatul Mondial!
“(n.r: Ai spus înaintea Mondialului că Norvegia va fi surpriza. Reuşeşte Haaland să trimită Anglia acasă?) Eu am foarte mare încredere în Haaland. Au mari şanse, după părerea mea, să se califice, este un meci foarte interesant, ca, de altfel, toate.
Am mare încredere în Haaland, în echipa Norvegiei, este o echipă extrem de disciplinată, bine aşezată din punct de vedere tactic, care ştie să accelereze ritmul după voie.
M-am uitat pe reţelele de socializare, primul gol al lui Haaland (n.r. cu Brazilia), în acţiunea premergătoare golului, el practic merge pe teren, acţiunea se desfăşoară pe partea stângă, cu acea centrare extraordinară, atunci accelerează şi dă acel gol fantastic, cu o lovitură de cap.
Îmi place această echipă a Norvegiei, este revelaţia acestei Cupe Mondiale şi cred că poate trece de Anglia, deşi Anglia este, într-adevăr, o echipă extrem de puternică. Au jucători fantastici.
(n.r: Spania, Belgia, pe cine simpatizaţi? Cine-i iese în cale lui Mbappe?) Bună întrebare. Contrar pronosticurilor, sunt un pic, aşa, mai nebun în a spune că Belgia se va califica în seara asta. Am mare încredere în Lukaku, De Ketelaere. Sunt două filozofii diferite de joc, echipa Spaniei, care îşi va impune propriul joc, dar echipa Belgiei, care a crescut de la meci la meci şi care este extrem de periculoasă în aceste tranziţii. Meci foarte tare, merg pe mâna Belgiei”, a declarat Florin Răducioiu.
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