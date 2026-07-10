Florin Răducioiu vede o surpriză uriaşă în sferturile Campionatului Mondial: “Sunt mai nebun în a spune”

Fostul mare atacant al naţionalei României, Florin Răducioiu (56 de ani), anticipează o surpriză uriaşă în sferturile Campionatului Mondial. Răducioiu o vede pe Belgia în semifinalele Mondialului, deşi naţionala lui De Bruyne şi Lukaku are un duel infernal cu una din marile favorite, Spania.

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Spania – Belgia e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:00. În optimi, Spania a învins-o la limită, cu 1-0, cu un gol marcat de Merino în minutul 90+1, pe Portugalia lui Ronaldo, în timp ce Belgia a “demolat” una dintre ţările gazdă, SUA, învingând-o cu 4-1.

Florin Răducioiu crede că Belgia va elimina Spania de la Campionatul Mondial!

“(n.r: Ai spus înaintea Mondialului că Norvegia va fi surpriza. Reuşeşte Haaland să trimită Anglia acasă?) Eu am foarte mare încredere în Haaland. Au mari şanse, după părerea mea, să se califice, este un meci foarte interesant, ca, de altfel, toate.

Am mare încredere în Haaland, în echipa Norvegiei, este o echipă extrem de disciplinată, bine aşezată din punct de vedere tactic, care ştie să accelereze ritmul după voie.

M-am uitat pe reţelele de socializare, primul gol al lui Haaland (n.r. cu Brazilia), în acţiunea premergătoare golului, el practic merge pe teren, acţiunea se desfăşoară pe partea stângă, cu acea centrare extraordinară, atunci accelerează şi dă acel gol fantastic, cu o lovitură de cap.