Transfer de 1,5 milioane de euro la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica și ce se întâmplă cu Denis Drăguș

FCSB s-a întors vineri din cantonamentul din Olanda, iar gruparea antrenată de Marius Baciu se pregătește de debutul în noul sezon. Până acum, nu au venit întăriri importante, dar Mihai Stoica a anunțat că un atacant important va ajunge.

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Mutarea fotbalistului va depinde de răspunsul lui Denis Drăguș, care va trebuie să își rezolve în această vară cu situația de la Trabzonspor, pentru a avea undă verde.

Atacant de 1,5 milioane de euro pentru FCSB?

FCSB este în continuare în căutarea unui atacant, iar Mihai Stoica a confirmat că există tratative avansate cu un vârf a cărui mutare ar putea costa 1,5 milioane de euro.

Oficialul roș-albaștrilor a explicat că venirea lui Denis Drăguș este un obiectiv important al patronului și că se va aștepta un răspuns din partea jucătorului.

„La ora actuală avem lansate două oferte pentru doi atacanți laterali. Vrem să aducem și un număr 9, dar trebuie să vedem care e situația cu Denis Drăguș. Gigi Becali îl vrea foarte mult pe Denis Drăguș și crede că poate să-l aducă. FCSB așteaptă să știe exact care e situația lui.