“Revii la Wimbledon și la anul?”. Anunțul făcut de Djokovic după ce a fost eliminat de Sinner în semifinale

Novak Djokovic a primit o întrebare extrem de intrigantă după ce a fost eliminat de Jannik Sinner din semifinalele de la Wimbledon, scor 4-6, 4-6, 4-6. Un jurnalist a vrut să afle de la Nole dacă are de gând să mai joace la All England Club și în 2027, ținând cont că atunci va avea vârsta de 40 de ani.

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Novak Djokovic a fost eliminat din semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a fost învins în minimum de seturi de Jannik Sinner cu un triplu 4-6. Nole își ia “adio” astfel de la turneul pe care l-a câștigat de șapte ori și unde spera să egaleze recordul de opt trofee al lui Roger Federer.

Djokovic vrea să revină la Wimbledon și la anul

După meciul fără istoric care a durat două ore și 21 de minute, Djokovic s-a dus la conferința de presă, unde un jurnalist a vrut să afle dacă va reveni și la ediția din 2027 a Grand Slam-ului londonez.

Întrebarea a venit în contextul în care se vorbește din ce în ce mai mult despre momentul retragerii al lui Nole, care are 39 de ani, dar care vânează în continuare titlul 25 de Grand Slam-uri. În prezent, Djokovic are 24 de astfel de trofee și e la egalitate cu Margaret Court.

Djokovic a răspuns afirmativ la curiozitatea omului din presă, dar nu a oferit o certitudine în acest sens.