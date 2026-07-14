E oficial! Man United a anunțat un nou transfer de 40 milioane de euro, direct de la Mondial: „Este un sentiment incredibil!”

Manchester United a anunțat un nou transfer important: Youri Tielemans a fost adus de la Aston Villa pentru 40 de milioane de euro.

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Mijlocașul belgian este al doilea transfer în ultimele zile pentru echipa lui Michael Carrick, după aducerea lui Andrey Santos de la Chelsea.

Tielemans, prezentat de Manchester United

Tielemans a fost o piesă importantă și pentru Belgia la Campionatul Mondial: el a reușit să înscrie cel mai târziu gol marcat vreodată la un turneu final, în minutul 120+5 contra Senegalului, din penalty. Tielemans a vorbit despre transferul la United pentru site-ul noulu club.

„Este greu de descris cât de mândru sunt că ajung la Manchester United. Să semnez cu un club atât de special este un sentiment incredibil și reprezintă rezultatul anilor de muncă și dedicare de când m-am îndrăgostit de fotbal. Am avut privilegiul de a cunoaște succesul în acest sport, iar asta nu a făcut decât să-mi crească dorința de a realiza și mai mult. Ambiția tuturor celor de la club este extrem de clară: suntem cu toții hotărâți să luptăm pentru cele mai importante trofee în următorii ani” a spus Youri Tielemans, în primul interviu pentru site-ul oficial al lui Manchester United.

Tielemans a câștigat Europa League cu Aston Villa în sezonul precedent și a strâns 244 de meciuri în Premier League pentru Villa și Leicester.