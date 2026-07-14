Luka Modric a luat decizia! Cu cine va semna, chiar înainte să împlinească 41 de ani

Luka Modric nu are de gând să se oprească! Mijlocașul croat este în prezent liber de contract, după ce i-a expirat pe 30 iunie înțelegerea cu AC Milan.

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Sky Sport Italia scrie însă că Modric este gata să semneze un nou contract pe un an cu AC Milan și să se alăture echipei în cantonamentul din Australia.

Modric continuă la 41 de ani

Luka Modric urmează să împlinească 41 de ani în luna septembrie, însă e hotărât să continue pe teren și să treacă peste dezamăgirea eliminării de la Campionatul Mondial încă din faza șaisprezecimilor. Iar cei de la AC Milan au lansat un veritabil asalt pentru a-l convinge.

Modric a fost contactat atât de oficiali din cadrul clubului, cât și de antrenorul Ruben Amorim pentru a-l convinge să continue experiența încă un an. Iar Modric a fost mai mult de bucuros să accepte să continue la Milan, club pe care îl simpatiza încă de când era tânăr și la Milan evolua Zvonimir Boban. Deși decizia lui Modric este luată, nu există nicio grabă cu privire la anunț. Milan va pleca în cantonament pe 26 iulie.

Modric a fost om de bază la Milan sezonul trecut. A jucat 37 de partide și a marcat 2 goluri și a dat și 3 assist-uri.