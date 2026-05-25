Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”

Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 16:41

Comentarii
Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: Eu sunt antrenorul

Luis de la Fuente / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a anunţat luni lotul de 26 de jucători spanioli care vor reprezenta campioana europeană din 2024 la World Cup 2026, turneu organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dintre cei 26 de jucători prezenţi în lotul Spaniei nu se află niciun jucător de la Real Madrid. Acest lucru a stârnit discuţii în Spania, dar selecţionerul a venit repede cu o replică pentru cei care contestă convocările. De La Fuente susţine că nu se uită la cluburile de la care vin jucătorii atunci când face selecţia.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Luis de la Fuente a venit cu explicaţii după ce nu a convocat niciun jucător de la Real Madrid la naţionala Spaniei

“Sunt antrenorul echipei naționale și nu mă uit la de unde vin jucătorii. Sunt jucători de la echipa națională, nu mă uit la un club sau altul. Nu am acea părtinire locală pe care ar putea-o avea un fan. Tot ce îmi doresc este ca acești jucători să se simtă mândri că reprezintă echipa națională”, a declarat Luis de la Fuente, după ce a anunţat lotul Spaniei care va merge la Cupa Mondială 2026.

Lotul Spaniei la Cupa Mondială 2026

  • Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona);
  • Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham);
  • Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal);
  • Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo) și Yéremy Pino (Crystal Palace).

Meciurile din grupe ale Spaniei de la World Cup 2026

Reclamă
Reclamă
  • Spania – Capul Verde (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 15 iunie)
  • Spania – Arabia Saudită (19:00, Grupa H, Atlanta Stadium, 21 iunie)
  • Uruguay – Spania (03:00, Grupa H, Guadalajara Stadium, 27 iunie)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Observator
Ploi şi vijelii, dar temperaturi de până la 33 de grade. Vremea pentru următoarele 2 săptămâni
Firma care a făcut revizia liftului prăbușit la Ministerul Transporturilor are probleme financiare imense. Ce decizie s-a luat în legătură cu datoriile
Fanatik.ro
Firma care a făcut revizia liftului prăbușit la Ministerul Transporturilor are probleme financiare imense. Ce decizie s-a luat în legătură cu datoriile
17:16

Max Verstappen continuă tirada, chiar şi după podiumul obţinut în Canada: “Nu aşa trebuie să fie Formula 1”
17:04

SUA – Ungaria LIVE VIDEO (17:20), la Campionatul Mondial de hochei. Americanii tremură pentru calificarea în sferturi
17:00

„Vine tsunamiul”. Marius Baciu, avertizat înaintea derby-ului cu Dinamo. Rivalul din Liga 1 e convins: „O să vedeți”
16:56

Mutare pe axa Chivu – Mourinho! Lovitură de proporții pentru Barcelona
16:48

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 25 mai
16:24

Victor Angelescu i-a dat replica lui Iuliu Mureșan și îi ia apărarea lui Pancu: „Era o trădare să nu vină la Rapid”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total