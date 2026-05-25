Luis de la Fuente, categoric după ce nu a convocat niciun spaniol de la Real Madrid la Cupa Mondială: “Eu sunt antrenorul”

Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a anunţat luni lotul de 26 de jucători spanioli care vor reprezenta campioana europeană din 2024 la World Cup 2026, turneu organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dintre cei 26 de jucători prezenţi în lotul Spaniei nu se află niciun jucător de la Real Madrid. Acest lucru a stârnit discuţii în Spania, dar selecţionerul a venit repede cu o replică pentru cei care contestă convocările. De La Fuente susţine că nu se uită la cluburile de la care vin jucătorii atunci când face selecţia.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Luis de la Fuente a venit cu explicaţii după ce nu a convocat niciun jucător de la Real Madrid la naţionala Spaniei

“Sunt antrenorul echipei naționale și nu mă uit la de unde vin jucătorii. Sunt jucători de la echipa națională, nu mă uit la un club sau altul. Nu am acea părtinire locală pe care ar putea-o avea un fan. Tot ce îmi doresc este ca acești jucători să se simtă mândri că reprezintă echipa națională”, a declarat Luis de la Fuente, după ce a anunţat lotul Spaniei care va merge la Cupa Mondială 2026.

Lotul Spaniei la Cupa Mondială 2026

Portari : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona);

: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona); Fundași : Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham);

: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham); Mijlocași : Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal);

: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal); Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo) și Yéremy Pino (Crystal Palace).

Meciurile din grupe ale Spaniei de la World Cup 2026