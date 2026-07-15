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Veste excelentă pentru Universitatea Craiova după calificarea în turul 2 de Champions League

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 22:25

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Veste excelentă pentru Universitatea Craiova după calificarea în turul 2 de Champions League

Universitatea Craiova a primit o veste excelentă înainte de duelul cu Levski. Foto: Sport Pictures

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Universitatea Craiova a reuşit calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, asta după ce a învins şi la retur, 1-0, pe Vitebsk, campioana din Belarus, şi astfel a câştigat dubla manşă cu 5-1 la general.

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Oltenii urmează să evolueze contra celor de la Levski Sofia în turul următor, iar trupa pregătită de Filipe Coelho a primit o veste bună.

Levski Sofia, fără suporteri la duelul cu Universitatea Craiova din Champions League

Ultraşii bulgari au făcut scandal la meciul tur cu Borac Banja Luka, din Bosnia, şi astfel cei de la UEFA au decis să le interzisă acestora deplasarea la următoarea partidă europeană.

”Prin decizia Comisiei de Apel a UEFA din 15 iulie 2026, clubul nostru este obligat să execute sancțiunea de un meci fără suporteri la următoarea deplasare din cupele europene. Procedura disciplinară a fost deschisă de Comisia de Etică și Disciplină a UEFA în urma unui raport întocmit de un observator FARE, care a semnalat scandări ale fanilor la primul meci din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, disputat pe 7 iulie 2026 la Banja Luka, în Bosnia și Herțegovina.

După contestația depusă de PFC Levski, UEFA a pus la dispoziția clubului înregistrarea video pe baza căreia a fost aplicată sancțiunea. Din imagini și sunet reiese că au existat mai multe scandări cu caracter etnic îndreptate împotriva galeriei gazdelor, ca reacție la provocările adresate suporterilor bulgari. Clubul a depus o a doua contestație împotriva aplicării efective a sancțiunii. În cele din urmă, cazul a fost analizat de Comisia de Apel a UEFA, care a decis menținerea sancțiunilor.

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În consecință, Levski nu doar că va juca următoarea deplasare europeană fără sprijinul propriilor suporteri, ci va trebui să achite și o amendă de 15.000 de euro. În plus, Comisia de Apel a impus o nouă sancțiune cu suspendare: încă un meci fără vânzare de bilete pentru suporteri în deplasare, precum și o nouă perioadă de probă de doi ani.

Clubul amintește că prima sancțiune a fost dictată după comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al unei părți dintre suporterii prezenți la meciul cu AZ Alkmaar, în conformitate cu articolul 26(3) din Regulamentul Disciplinar al UEFA”, a fost comunicatul celor de la Levski Sofia.

Partida tur va avea loc în Bulgaria, pe 21 sau 22 iulie, iar returul urmează să fie în Bănie o săptămână mai târziu.

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