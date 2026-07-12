Lionel Messi (39 de ani) a stabilit un nou record, după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Elveţia, scor 3-1, după 120 de minute de joc.

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Pentru un loc în marea finală de la New York, Argentina se va duela cu Anglia. Semifinala “de foc” de la Mondial se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Lionel Messi, un nou record impresionant stabilit după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Lionel Messi a pasat decisiv la primul gol al Argentinei din meciul cu Elveţia, marcat de Alexis Mac Allister, în minutul zece. Graţie assist-ului oferit, starul sud-american a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului Mondial.

Lionel Messi, aflat la a şasea participare la Mondial, a reuşit în total zece assist-uri. Pe lângă pasa decisivă oferită în meciul cu Elveţia, acesta a mai oferit un assist şi în duelul cu Egipt din optimi.

Lionel Messi a fost integralist în duelul cu Elveţia din sferturi, de la Kansas. Sud-americanii au avut parte de un meci complicat, elveţienii reuşind să împingă partida în prelungiri, după ce Ndoye a egalat în minutul 67.