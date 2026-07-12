Lionel Messi (39 de ani) a stabilit un nou record, după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Sud-americanii au învins Elveţia, scor 3-1, după 120 de minute de joc.
Pentru un loc în marea finală de la New York, Argentina se va duela cu Anglia. Semifinala “de foc” de la Mondial se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Lionel Messi, un nou record impresionant stabilit după ce Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial
Lionel Messi a pasat decisiv la primul gol al Argentinei din meciul cu Elveţia, marcat de Alexis Mac Allister, în minutul zece. Graţie assist-ului oferit, starul sud-american a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului Mondial.
Lionel Messi, aflat la a şasea participare la Mondial, a reuşit în total zece assist-uri. Pe lângă pasa decisivă oferită în meciul cu Elveţia, acesta a mai oferit un assist şi în duelul cu Egipt din optimi.
Lionel Messi a fost integralist în duelul cu Elveţia din sferturi, de la Kansas. Sud-americanii au avut parte de un meci complicat, elveţienii reuşind să împingă partida în prelungiri, după ce Ndoye a egalat în minutul 67.
În minutul 72, Elveţia a rămas în inferioritate numerică, după ce Embolo a văzut al doilea cartonaş galben, în urma unei simulări grosolane. În minutul 112, Julian Alvarez a marcat spectaculos, iar Lautaro Martinez a închis tabela în minutul 120+1.
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