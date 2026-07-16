„Această echipă nu încetează să mă surprindă”, a declarat selecţionerul argentinian Lionel Scaloni după ce jucătorii săi s-au calificat miercuri în finala Cupei Mondiale, învingând Anglia cu 2-1, deşi erau conduşi cu 1-0.

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„Vom încerca să câştigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil”, a mai spus el, referindu-se la finala de duminică împotriva Spaniei, în care Lionel Messi şi coechipierii săi vor încerca să-şi păstreze titlul de campioni mondiali câştigat în 2022 în Qatar.

Lionel Scaloni, uimit de evoluţia Argentinei: „Ceea ce arată jucătorii este impresionant”

„Ceea ce arată jucătorii este impresionant”, a subliniat el, menţionând totodată sprijinul suporterilor argentinieni. „Suntem cu adevărat unici, şi nu este vorba de aroganţă, ci din adâncul inimii, aceşti oameni ne-au purtat spre victorie astăzi.”

Campioana mondială en-titre Argentina s-a calificat, miercuri seară, la Atlanta, în finala Cupei Mondiale, învingând în semifinale Anglia, scor 2-1, meci în care a revenit de la 0-1 după două assisturi ale starului Lionel Messi.