Mesajul „scandalos” afişat de jucătorii Argentinei după victoria cu Anglia

La finalul partidei dintre Anglia şi Argentina, una care a început cu o tensiune ce a putut fi resimţită încă de la imnuri, jucătorii sud-americani au mers şi au sărbătorit alături de fani, iar gestul acestora a vorbit despre o controversă importantă dintre cele două ţări.
Duelul de la Atlanta a fost văzut de către autorităţi ca fiind unul de risc maxim şi s-au luat măsuri suplimentare pentru lucrurile să nu degenereze. Cu toate acestea, au existat incidente pe străzile din Statele Unite.
Jucătorii Argentinei au sărbătorit cu un mesaj controversat după victoria cu Anglia
În timpul partidei, jucătorii s-au lovit unii pe alţii şi au avut un joc dur, însă în tribune lucrurile au fost liniştite. Totuşi, după finalul controversat a urmat un gest al fotbaliştilor din Argentina, care au luat un banner al suporterilor cu un mesaj sugestiv, provocator faţă de britanici.
„Las Malvinas son argentinas”, a stat scris pe un banner, care s-ar traduce „Malvinele sunt ale Argentinei”. Fanii Angliei au reacţionat imediat pe reţelele sociale: „Scandalos că sunt lăsaţi cu mesaje politice pe stadion” sau „Trebuie o sancţiune dură. Politica nu are ce căuta în fotbal!”.
Conflictul dintre Anglia şi Argentina pe seama Insulelor Malvine
Disputa pentru Insulele Malvine (Falkland) este una dintre cele mai cunoscute conflicte teritoriale dintre Argentina și Regatul Unit. Argentina susține că insulele îi aparțin din punct de vedere istoric și geografic, în timp ce Regatul Unit afirmă că are suveranitate asupra acestora încă din secolul al XIX-lea și invocă dreptul locuitorilor insulelor de a-și decide viitorul. De-a lungul timpului, conflictul a generat numeroase tensiuni diplomatice și negocieri fără un rezultat definitiv.
În anul 1982, disputa a escaladat într-un conflict militar cunoscut sub numele de Războiul Malvinelor (sau Războiul Falkland). Acesta a început după ocuparea insulelor de către forțele argentiniene și s-a încheiat după aproximativ zece săptămâni, când trupele britanice au recucerit arhipelagul. În urma războiului au murit peste 900 de persoane, iar insulele au rămas sub administrația Regatului Unit. Cu toate acestea, Argentina continuă să revendice suveranitatea asupra lor, astfel că disputa rămâne nerezolvată și în prezent.
- Wayne Rooney l-a făcut praf pe Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2! Ce a putut spune despre schimbări
- Iker Casillas a reacţionat dur după victoria Argentinei cu Anglia: „Abordare laşă”
- „Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: „Devastator!”
- Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026! Când şi unde are loc duelul dintre Lamine Yamal şi Lionel Messi
- Anglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă