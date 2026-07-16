Mesajul „scandalos” afişat de jucătorii Argentinei după victoria cu Anglia

La finalul partidei dintre Anglia şi Argentina, una care a început cu o tensiune ce a putut fi resimţită încă de la imnuri, jucătorii sud-americani au mers şi au sărbătorit alături de fani, iar gestul acestora a vorbit despre o controversă importantă dintre cele două ţări.

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Duelul de la Atlanta a fost văzut de către autorităţi ca fiind unul de risc maxim şi s-au luat măsuri suplimentare pentru lucrurile să nu degenereze. Cu toate acestea, au existat incidente pe străzile din Statele Unite.

Jucătorii Argentinei au sărbătorit cu un mesaj controversat după victoria cu Anglia

În timpul partidei, jucătorii s-au lovit unii pe alţii şi au avut un joc dur, însă în tribune lucrurile au fost liniştite. Totuşi, după finalul controversat a urmat un gest al fotbaliştilor din Argentina, care au luat un banner al suporterilor cu un mesaj sugestiv, provocator faţă de britanici.

„Las Malvinas son argentinas”, a stat scris pe un banner, care s-ar traduce „Malvinele sunt ale Argentinei”. Fanii Angliei au reacţionat imediat pe reţelele sociale: „Scandalos că sunt lăsaţi cu mesaje politice pe stadion” sau „Trebuie o sancţiune dură. Politica nu are ce căuta în fotbal!”.

Conflictul dintre Anglia şi Argentina pe seama Insulelor Malvine

Disputa pentru Insulele Malvine (Falkland) este una dintre cele mai cunoscute conflicte teritoriale dintre Argentina și Regatul Unit. Argentina susține că insulele îi aparțin din punct de vedere istoric și geografic, în timp ce Regatul Unit afirmă că are suveranitate asupra acestora încă din secolul al XIX-lea și invocă dreptul locuitorilor insulelor de a-și decide viitorul. De-a lungul timpului, conflictul a generat numeroase tensiuni diplomatice și negocieri fără un rezultat definitiv.