Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Revoltător! Gestul golănesc al lui Jude Bellingham, după Anglia – Argentina 1-2! I-a dat o palmă unui adversar

Revoltător! Gestul golănesc al lui Jude Bellingham, după Anglia – Argentina 1-2! I-a dat o palmă unui adversar

Alex Masgras Publicat: 16 iulie 2026, 2:40

Comentarii
Revoltător! Gestul golănesc al lui Jude Bellingham, după Anglia – Argentina 1-2! I-a dat o palmă unui adversar

Jude Bellingham l-a lovit pe Barco / Antena 1

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jude Bellingham a fost protagonistul unui moment neplăcut după semifinala dintre Anglia şi Argentina, câştigată de campioana mondială en-titre, scor 2-1, după o nouă remontada de poveste. Englezii au deschis scorul prin Anthony Gordon, dar în decurs de doar 7 minute, echipa lui Lionel Scaloni a întors partida graţie golurilor marcate de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Argentina va juca în marea finală de duminică, împotriva Spaniei, la New York/New Jersey, în timp ce Anglia se îndreaptă către Miami, acolo unde va disputa finala mică împotriva Franţei.

Jude Bellingham şi-a lovit un adversar după Anglia – Argentina 1-2

Imediat cum s-a auzit fluierul final, sărbătoarea a început în tabăra Argentinei, numai că Valentin Barco a trecut printr-un moment neplăcut. În timp ce se bucura alături de Julian Alvarez şi Lautaro Martinez, jucătorul celor de la Strasbourg a primit o palmă de la Jude Bellingham.

Starul lui Real Madrid, extrem de supărat după înfrângerea dramatică suferită în semifinalele Cupei Mondiale, nu a reacţionat deloc plăcut în momentul în care jucătorii sud-americani au început să se bucure.

Barco l-a împins apoi pe Bellingham, după care cei doi au fost despărţiţi de jucătorii celor două echipe.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
Observator
Un român se roagă de bancă să-i deblocheze contul, pentru a-i da bani unei escroace. "Nu e nicio înşelătorie"
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
Fanatik.ro
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni
1:24 16 iul.

VideoA fost nebunie în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei în semifinala cu Anglia
0:58 16 iul.

Patru concluzii după Anglia – Argentina 1-2: Taxele, moartea și it’s not coming home
0:57 16 iul.

Mesajul „scandalos” afişat de jucătorii Argentinei după victoria cu Anglia
0:45 16 iul.

Wayne Rooney l-a făcut praf pe Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2! Ce a putut spune despre schimbări
0:34 16 iul.

Iker Casillas a reacţionat dur după victoria Argentinei cu Anglia: „Abordare laşă”
0:17 16 iul.

„Au cedat sub presiune!” Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina: „Devastator!”
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 3 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 4 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 5 Fotbalistul de la FCSB e gata de plecare: „Nu vreau să fac scandal!” 6 FotoJucătorii de la Universitatea Craiova, uniți pentru Romanchuk. Ce s-a întâmplat înainte de startul meciului cu Vitebsk
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!