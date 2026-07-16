Revoltător! Gestul golănesc al lui Jude Bellingham, după Anglia – Argentina 1-2! I-a dat o palmă unui adversar

Jude Bellingham a fost protagonistul unui moment neplăcut după semifinala dintre Anglia şi Argentina, câştigată de campioana mondială en-titre, scor 2-1, după o nouă remontada de poveste. Englezii au deschis scorul prin Anthony Gordon, dar în decurs de doar 7 minute, echipa lui Lionel Scaloni a întors partida graţie golurilor marcate de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

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Astfel, Argentina va juca în marea finală de duminică, împotriva Spaniei, la New York/New Jersey, în timp ce Anglia se îndreaptă către Miami, acolo unde va disputa finala mică împotriva Franţei.

Marea finală a Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Jude Bellingham şi-a lovit un adversar după Anglia – Argentina 1-2

Imediat cum s-a auzit fluierul final, sărbătoarea a început în tabăra Argentinei, numai că Valentin Barco a trecut printr-un moment neplăcut. În timp ce se bucura alături de Julian Alvarez şi Lautaro Martinez, jucătorul celor de la Strasbourg a primit o palmă de la Jude Bellingham.

Starul lui Real Madrid, extrem de supărat după înfrângerea dramatică suferită în semifinalele Cupei Mondiale, nu a reacţionat deloc plăcut în momentul în care jucătorii sud-americani au început să se bucure.

Barco l-a împins apoi pe Bellingham, după care cei doi au fost despărţiţi de jucătorii celor două echipe.