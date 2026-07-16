Wayne Rooney l-a făcut praf pe Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2! Ce a putut spune despre schimbări

Wayne Rooney nu s-a ferit de cuvinte și a criticat schimbările făcute de Thomas Tuchel, după Anglia – Argentina 1-2! Fostul internațional a venit cu un discurs dur după ce Albionul a ratat finala Campionatului Mondial.
Meciul Anglia – Argentina a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Britanicii au ratat ocazia de a ajunge în finala unui Campionat Mondial, după o pauză de 60 de ani.
Ce a spus Wayne Rooney despre schimbările lui Thomas Tuchel, după Anglia – Argentina 1-2
În opinia lui Wayne Rooney, Thomas Tuchel a greșit atunci când a ales să facă mai multe schimbări defensive la scorul de 1-0. Fostul internațional i-a criticat și pe jucători și a menționat că aceștia nu au mai construit nimic și au lăsat Argentina să domine partida, după primul gol al duelului.
„Ne-am aflat într-o poziție atât de bună și nu am știut ce să facem! Când ajungi să conduci trebuie să rămâi la conducere! Am avut 1-0, iar apoi ne-am retras, am făcut schimbări, am jucat cu 5 sau cu 6 fundași. Dacă lași Argentina lui Messi să te domine, ceri să ai probleme!
Când am avut mingea nu am avut nicio idee. Doar o degajam! Când Tuchel a făcut schimbările, jucătorii probabil au spus: o, nu! Știau ce urmează să se întâmple. Ar fi avut nevoie de un noroc uriaș pentru a se califica”, a spus Wayne Rooney, la BBC.
După rezultatul înregistrat la Atlanta a fost stabilită finala Campionatului Mondial din 2026: Spania – Argentina. Duelul este programat duminică, de la 22:00 și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Presa din Anglia nu a avut milă de elevii lui Thomas Tuchel după 1-2 cu Argentina
Presa din Anglia a venit cu o reacție după meciul Anglia – Argentina 1-2. Jurnaliștii britanici nu au avut milă de elevii lui Thomas Tuchel la finalul partidei care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Englezii au dat prima lovitură a partidei și au condus până în minutul 85. Fanii Albionului au avut astfel speranța că Anglia va ajunge într-o finală de Mondial, după o pauză de 60 de ani.
Totuși, 2 goluri venite în minutele 85 și 90+2 au spulberat visele englezilor. Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au trimis Argentina lui Messi în a 2-a finală consecutivă.
După meci, jurnaliștii englezi au remarcat faptul că Anglia a cedat, din nou, sub presiune și că rezultatul înregistrat la Atlanta a fost unul „devastator”.
„Devastator, pur și simplu devastator.
La fel ca în 1990 și 2018, Anglia s-a prăbușit din nou în semifinalele unei Cupe Mondiale. Nu va exista o nouă glorie ca cea din 1966; așteptarea continuă.
În ultimele minute am auzit expresii precum „au clacat” sau „au dat-o în bară” rostite de mulți. În rândul suporterilor Angliei domnește un puternic sentiment de furie și frustrare după această prestație.
Jucătorii erau la un pas de finala de duminică. După primul gol, părea că au avut și puțin noroc și că, în sfârșit, venise momentul lor.
Dar nu. În cele din urmă au cedat sub presiune. Pur și simplu, o lovitură cruntă”, a notat publicația Daily Mail.
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