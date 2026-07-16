Wayne Rooney l-a făcut praf pe Thomas Tuchel după Anglia – Argentina 1-2! Ce a putut spune despre schimbări

Wayne Rooney nu s-a ferit de cuvinte și a criticat schimbările făcute de Thomas Tuchel, după Anglia – Argentina 1-2! Fostul internațional a venit cu un discurs dur după ce Albionul a ratat finala Campionatului Mondial.

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Meciul Anglia – Argentina a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Britanicii au ratat ocazia de a ajunge în finala unui Campionat Mondial, după o pauză de 60 de ani.

Ce a spus Wayne Rooney despre schimbările lui Thomas Tuchel, după Anglia – Argentina 1-2

În opinia lui Wayne Rooney, Thomas Tuchel a greșit atunci când a ales să facă mai multe schimbări defensive la scorul de 1-0. Fostul internațional i-a criticat și pe jucători și a menționat că aceștia nu au mai construit nimic și au lăsat Argentina să domine partida, după primul gol al duelului.

„Ne-am aflat într-o poziție atât de bună și nu am știut ce să facem! Când ajungi să conduci trebuie să rămâi la conducere! Am avut 1-0, iar apoi ne-am retras, am făcut schimbări, am jucat cu 5 sau cu 6 fundași. Dacă lași Argentina lui Messi să te domine, ceri să ai probleme!

Când am avut mingea nu am avut nicio idee. Doar o degajam! Când Tuchel a făcut schimbările, jucătorii probabil au spus: o, nu! Știau ce urmează să se întâmple. Ar fi avut nevoie de un noroc uriaș pentru a se califica”, a spus Wayne Rooney, la BBC.