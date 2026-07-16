Patru concluzii după Anglia – Argentina 1-2: Taxele, moartea și it’s not coming home

1. Feroce rivalitatea dintre cele două națiuni, o dușmănie crâncenă, cum puține sunt pe planeta asta. În primele 30 de minute, senzația a fost că pe teren nu sunt Anglia și Argentina, ci două grupări ultra care și-au dat un interval cinstit 11 contra 11, la iarbă verde, iar cine scapă (mai) viu rămâne cu gloria și Insulele Falkland. Abia în minutul 32 a căzut primul șut spre poartă, de fapt o lovitură de cap anemică a englezilor, totuși un prim semn că poate cei 22 de războinici sunt interesați și de fotbal.

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Marea finală dintre Spania şi Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Patru concluzii după Anglia – Argentina 1-2

2. Taxele, moarte și it’s not coming home. Niciodată. Trauma englezilor la fotbal e profundă și s-a văzut perfect în ultimele 20 de minute. Până atunci, englezii fuseseră mai isteți, mai maturi. Au și preluat conducerea după o greșeală a lui Molina, care s-a apărat superficial la o centrare excelentă, ce-i drept, a lui Rogers. În fața primei lor finale după 60 de ani de necazuri, Anglia cea arogantă și cu pretenții s-a speriat ca un copil de întuneric. I-au clănțănit dinții și apoi a clacat epocal, în ceea ce ar putea să se transforme în material la facultățile de psihologie.

3. Thomas Tuchel este un antrenor lamentabil, care și-a ciopârțit echipa încercând din nou un „haram ball” greu de privit, pe care l-a invocat și cu Norvegia, și cu Mexic. Neamțul se uita pe bancă și îi căuta pe Rio Ferdinand și Sol Campbell, pe care i-ar fi trimis negreșit pe gazon ca să contribuie la autobază. Odată ce argentinienii au egalat firesc, la ce situații au avut, Anglia s-a trezit închisă ca la fazan, în teren cu Konsa, Burn, Stones și Guehi, fixați pe distrugere, nu pe creație. Messi a găsit centrarea ideală la țanc, iar Lautaro Martínez a acutizat trauma fotbalului englez.

4. Cupa Mondială se va încheia cu un meci de gală, pe care l-a visat (aproape) toată planeta în ultimele zile. Cea mai bună echipă din lume, Spania, va întâlni în finală echipa cu cel mai bun jucător din lume, Argentina lui Messi. Fotbalul a câștigat încă de acum.