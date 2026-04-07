Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 13:02

Belgia și SUA, într-un amical / Getty Images

Naționala Statelor Unite, una dintre gazdele turneului din această vară, a primit o nouă lovitură. După ce a fost învinsă cu 5-2 de Belgia și 2-0 de Portugalia în ultimele amicale, a pierdut și unul dintre cei mai importanți jucători.

Atacantul celor de la Derby County, Patrick Agyemang, a suferit o accidentare gravă la călcâiul lui Ahile și nu va putea juca la turneul final.

Agyemang ratează Mondialul

Atacantul de 25 de ani a suferit accidentarea gravă în meciul câștigat de echipa sa cu 2-0 în fața lui Stoke City luni seară. Cele mai mari temeri au fost confirmate ulterior de Derby County care a anunțat că Agyemang va rata, din păcate, Mondialul.

Patrick Agyemang a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Mauricio Pochettino: a marcat 6 goluri în 14 meciuri pentru națională, iar la club a înscris de 10 ori în 37 de meciuri pentru Derby, cea care speră să prindă playoff-ul pentru promovarea în Premier League.

Selecționerul SUA, Mauricio Pochettino, trebuie să anunțe lotul pentru Mondial până pe 30 mai, iar Agyemang era una dintre variantele de bază pentru atac alături de Balogun de la Monaco, Pepi de la PSG și Haji Wright de la Coventry. SUA se află în grupa D la Mondial alături de Paraguay, Australia și Turcia.

Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Drama din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată în urmă cu 4 luni
Observator
Drama din spatele unei sinucideri. Andreea, asistenta din Târgu Jiu, ar fi fost violată în urmă cu 4 luni
Detalii juridice în cazul lui Kader Keita de la Rapid. Cum se stabilește vinovăția după ce victima a murit: „Aici se face diferența”
Fanatik.ro
Detalii juridice în cazul lui Kader Keita de la Rapid. Cum se stabilește vinovăția după ce victima a murit: „Aici se face diferența”
14:05

Mesaj războinic înainte de Real Madrid – Bayern: „Cel mai antipatic club din Europa!”
13:57

Andrei Raţiu, inclus în echipa etapei din La Liga. Românul a impresionat, după dezastrul de la naţională
13:38

Cutremur la Rapid! Costel Gâlcă vrea să plece de la club la finalul sezonului! Clauza uriaşă
13:34

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League
13:30

Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva
13:12

Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri
Vezi toate știrile
1 UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!” 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit