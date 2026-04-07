Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul

Naționala Statelor Unite, una dintre gazdele turneului din această vară, a primit o nouă lovitură. După ce a fost învinsă cu 5-2 de Belgia și 2-0 de Portugalia în ultimele amicale, a pierdut și unul dintre cei mai importanți jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul celor de la Derby County, Patrick Agyemang, a suferit o accidentare gravă la călcâiul lui Ahile și nu va putea juca la turneul final.

Agyemang ratează Mondialul

Atacantul de 25 de ani a suferit accidentarea gravă în meciul câștigat de echipa sa cu 2-0 în fața lui Stoke City luni seară. Cele mai mari temeri au fost confirmate ulterior de Derby County care a anunțat că Agyemang va rata, din păcate, Mondialul.

Patrick Agyemang a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Mauricio Pochettino: a marcat 6 goluri în 14 meciuri pentru națională, iar la club a înscris de 10 ori în 37 de meciuri pentru Derby, cea care speră să prindă playoff-ul pentru promovarea în Premier League.

Selecționerul SUA, Mauricio Pochettino, trebuie să anunțe lotul pentru Mondial până pe 30 mai, iar Agyemang era una dintre variantele de bază pentru atac alături de Balogun de la Monaco, Pepi de la PSG și Haji Wright de la Coventry. SUA se află în grupa D la Mondial alături de Paraguay, Australia și Turcia.