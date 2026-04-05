Ce va face Neymar dacă nu va fi în lotul Braziliei pentru World Cup 2026

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 13:43

Neymar, în timpul unui meci - Profimedia Images

Dacă Neymar va face parte din lotul Braziliei pentru World Cup 2026 ştie numai Carlo Ancelotti. Dar atacantul brazilian are un Plan B pentru competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena.

Jucătorul de la Santos nu a fost convocat de antrenorul italian la ultima reuniune a Seleçao şi pare să fie departe de planurile fostului antrenor al Real Madrid. Dacă prezenţa sa pe continentul american în această vară rămâne, aşadar, incertă, fostul jucător al PSG are deja un Plan B.

Conform informaţiilor furnizate de Craque Neto, fost jucător brazilian, Neymar ar putea să se alăture echipei Caze TV pentru a transmite gratuit competiţia pe YouTube.

„Dacă nu va fi convocat, Neymar va merge la Cazé TV pentru a comenta Cupa Mondială”, a afirmat astfel Craque Neto, asigurând că jucătorul va fi prezent „într-un fel sau altul”, pe teren sau în spatele unui microfon.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu