Dacă Neymar va face parte din lotul Braziliei pentru World Cup 2026 ştie numai Carlo Ancelotti. Dar atacantul brazilian are un Plan B pentru competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena.

Jucătorul de la Santos nu a fost convocat de antrenorul italian la ultima reuniune a Seleçao şi pare să fie departe de planurile fostului antrenor al Real Madrid. Dacă prezenţa sa pe continentul american în această vară rămâne, aşadar, incertă, fostul jucător al PSG are deja un Plan B.

Ce va face Neymar dacă nu va fi în lotul Braziliei pentru World Cup 2026

Conform informaţiilor furnizate de Craque Neto, fost jucător brazilian, Neymar ar putea să se alăture echipei Caze TV pentru a transmite gratuit competiţia pe YouTube.

„Dacă nu va fi convocat, Neymar va merge la Cazé TV pentru a comenta Cupa Mondială”, a afirmat astfel Craque Neto, asigurând că jucătorul va fi prezent „într-un fel sau altul”, pe teren sau în spatele unui microfon.