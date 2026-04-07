Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal sunt primele meciuri care se dispută în turul sferturilor de finală din Champions League. Se anunţă confruntări spectaculoase pe Bernabeu şi Jose Alvalade.

Real Madrid a ajuns în faza sferturilor după ce le-a eliminat pe Manchester City (optimi) şi pe Benfica (play-off).

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00)

De cealaltă parte, Bayern a eliminat-o fără drept de apel pe Atalanta, din optimile competiţiei. Bavarezii s-au impus cu un categoric 10-2, la general.

Bayern şi Real Madrid s-au duelat ultima dată în urmă cu doi ani. “Galacticii” s-au impus cu 4-3 la general, în semifinale, Joselu fiind eroul echipei cu două goluri marcate pe finalul returului, la scorul de 1-0 pentru bavarezi, după 2-2 în tur.

Real Madrid s-a impus în “dubla” cu Bayern şi în semifinalele din 2018, tot cu scorul de 4-3, la general. Cu un an în urmă, tot “galacticii” au avut câştig de cauză în faţa bavarezilor în confruntarea din sferturile Champions League, impunându-se cu scorul de 6-3, după prelungiri.