Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri “de foc” în sferturile Champions League

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 13:34

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00). Meciuri de foc în sferturile Champions League

Joshua Kimmich, duel cu Vinicius în Real Madrid - Bayern/ Profimedia

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal sunt primele meciuri care se dispută în turul sferturilor de finală din Champions League. Se anunţă confruntări spectaculoase pe Bernabeu şi Jose Alvalade.

Real Madrid a ajuns în faza sferturilor după ce le-a eliminat pe Manchester City (optimi) şi pe Benfica (play-off).

Real Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal LIVE TEXT (22:00)

De cealaltă parte, Bayern a eliminat-o fără drept de apel pe Atalanta, din optimile competiţiei. Bavarezii s-au impus cu un categoric 10-2, la general.

Bayern şi Real Madrid s-au duelat ultima dată în urmă cu doi ani. “Galacticii” s-au impus cu 4-3 la general, în semifinale, Joselu fiind eroul echipei cu două goluri marcate pe finalul returului, la scorul de 1-0 pentru bavarezi, după 2-2 în tur.

Real Madrid s-a impus în “dubla” cu Bayern şi în semifinalele din 2018, tot cu scorul de 4-3, la general. Cu un an în urmă, tot “galacticii” au avut câştig de cauză în faţa bavarezilor în confruntarea din sferturile Champions League, impunându-se cu scorul de 6-3, după prelungiri.

În privinţa celuilalt duel din sferturile Champions League de azi, Sporting şi Arsenal se întâlnesc pentru a doua oară în Champions League, după confruntarea din 2024, din grupa principală. La momentul respectiv, “tunarii” s-au impus categoric, scor 5-1.

Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Bayern

Primul meci va avea loc la Madrid, iar partida se va disputa cu acoperişul tras, aşa cum formaţia de pe Santiago Bernabeu a obişnuit în ultima perioadă, dând naştere la mai multe discuţii, în mod special din partea fanilor echipelor adverse care joacă la Madrid.

Potrivit as.com, Bayern Munchen nu a fost de acord ca acoperişul să fie tras, dar UEFA a acceptat cererea făcută de Real Madrid, protestul celor de la Bayern Munchen fiind în zadar.

Articolul 51 al regulamentului din UEFA Champions League precizează că decizia de a ţine sau nu deschis acoperişul aparţine arbitrului şi a delegatului UEFA. Cu toate acestea, nu puţine au fost dăţile când forul european şi-a dat acceptul cu uşurinţă atunci când echipa gazdă a cerut permisiunea, acolo unde este cazul.

