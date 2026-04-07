Ce se întâmplă cu James Rodriguez, înainte de World Cup! Anunţul clubului după ce s-a vehiculat că suferă de o boală gravă

James Rodriguez s-a întors la antrenamente cu echipa Minnesota United, care a dezminţit luni zvonurile privind o boală gravă a vedetei sale columbiene.

James, în vârstă de 34 de ani, a fost internat în spital timp de trei zile din cauza unei „deshidratări severe”, la două zile după ce a participat la meciul amical al Columbiei împotriva Franţei (înfrângere cu 3-1) pe 29 martie, înainte de a fi trimis acasă sub supraveghere medicală.

James Rodriguez a revenit la antrenamentele lui Minnesota United! Clubul a negat că starul columbian ar suferi de o boală gravă

Mijlocaşul ofensiv va fi reintegrat treptat în antrenamentele de grup, „în funcţie de evoluţia sa clinică”, precizează clubul într-un comunicat.

Mai multe mass-media americane au relatat că jucătorul columbian suferea de rabdomioliză, o distrugere rapidă şi gravă a ţesutului muscular, care poate fi fatală.

Clubul a negat cu vehemenţă, indicând că nu există „nicio dovadă medicală” a unei astfel de afecţiuni.