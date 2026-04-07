Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce se întâmplă cu James Rodriguez, înainte de World Cup! Anunţul clubului după ce s-a vehiculat că suferă de o boală gravă

Ce se întâmplă cu James Rodriguez, înainte de World Cup! Anunţul clubului după ce s-a vehiculat că suferă de o boală gravă

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 10:31

Comentarii
Ce se întâmplă cu James Rodriguez, înainte de World Cup! Anunţul clubului după ce s-a vehiculat că suferă de o boală gravă

James Rodriguez, în timpul meciului Columbia - Croaţia / Profimedia

James Rodriguez s-a întors la antrenamente cu echipa Minnesota United, care a dezminţit luni zvonurile privind o boală gravă a vedetei sale columbiene.

James, în vârstă de 34 de ani, a fost internat în spital timp de trei zile din cauza unei „deshidratări severe”, la două zile după ce a participat la meciul amical al Columbiei împotriva Franţei (înfrângere cu 3-1) pe 29 martie, înainte de a fi trimis acasă sub supraveghere medicală.

James Rodriguez a revenit la antrenamentele lui Minnesota United! Clubul a negat că starul columbian ar suferi de o boală gravă

Mijlocaşul ofensiv va fi reintegrat treptat în antrenamentele de grup, „în funcţie de evoluţia sa clinică”, precizează clubul într-un comunicat.

Mai multe mass-media americane au relatat că jucătorul columbian suferea de rabdomioliză, o distrugere rapidă şi gravă a ţesutului muscular, care poate fi fatală.

Clubul a negat cu vehemenţă, indicând că nu există „nicio dovadă medicală” a unei astfel de afecţiuni.

Reclamă
Reclamă

„Pe 29 martie, James a participat la meciul amical internaţional dintre Columbia şi Franţa”, reaminteşte comunicatul clubului american. „În timpul şi după meci, a început să prezinte simptome de deshidratare care s-au agravat în orele următoare. A doua zi, după un examen medical suplimentar, a fost diagnosticată o deshidratare severă. Având în vedere gravitatea stării sale, a fost internat în dimineaţa zilei de 31 martie pentru monitorizare continuă şi perfuzie intravenoasă. James a ieşit din spital şi se recuperează de atunci la domiciliu, sub supraveghere medicală.”

El s-a întors luni la club. „James s-a prezentat astăzi, luni, 6 aprilie, la centrul de antrenament al clubului şi a participat la o sesiune de reluare a activităţii sub supraveghere”, continuă comunicatul. „Reintegrarea sa în antrenamentul colectiv va urma protocoalele stabilite de serviciul medical al clubului şi va fi ghidată în totalitate de evoluţia sa clinică. Minnesota United FC ia foarte în serios sănătatea şi viaţa privată a jucătorilor săi. Clubul şi personalul medical pot afirma fără echivoc că nu a existat nicio dovadă clinică sau biologică de rabdomioliză.”

Reclamă

„Rugăm respectuos mass-media şi publicul să se abţină de la orice speculaţii privind starea de sănătate a lui James”, concluzionează textul. „Orice informaţie suplimentară va fi comunicată direct de club prin canalele sale oficiale.”

Fostul jucător al Real Madrid, golgheterul Cupei Mondiale din 2014, a jucat doar 39 de minute în acest an cu Minnesota United, club la care s-a alăturat în februarie, din cauza unor probleme fizice.

Columbia face parte din Grupa K la World Cup 2026, alături de Uzbekistan (18 iunie, 05:00), RD Congo (24 iunie, 05:00) şi Portugalia (28 iunie, 02:30).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
