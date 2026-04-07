Cutremur la Rapid! Costel Gâlcă vrea să plece de la club la finalul sezonului! Clauza uriaşă

Rapid trece printr-o perioadă dificilă, fiind departe de titlul din Liga 1 din acest sezon, în urma eşecului 1-2 cu U Cluj, de pe teren propriu.
Un alt motiv de tensiuni în Giuleşti este decizia pe care ar fi luat-o Costel Gâlcă! Antrenorul de 54 de ani vrea să plece de la Rapid, la finalul sezonului, indiferent dacă îşi va îndeplini obiectivul sau nu, anunţă digisport.ro.
Costel Gâlcă vrea să plece de la Rapid
Obiectivul Rapidului este participarea în cupele europene, unul pe care Gâlcă ar putea să îl îndeplinească. Asta chiar dacă nu i-au fost aduşi jucătorii doriţi în perioada de mercato de iarnă, acesta fiind unul dintre motivele supărării sale.
Rămâne de văzut dacă fostul internaţional va ajunge la o înţelegere cu Dan Şucu, asta dacă ţinem cont că există o clauză în care cine rupe contractul înainte de final (iunie 2027) să plătească 250.000 de euro.
Pe de altă parte, cu sau fără Costel Gâlcă pe bancă, la Rapid va urma o adevărată revoluţie la nivelul lotului, fiind aşteptate mai multe plecări a unor jucători consideraţi prea slabi pentru echipa din Grant.
După primele trei etape disputate din play-off, Rapid e pe locul 3, cu 31 de puncte, la cinci lungimi distanţă de ocupantele primelor două locuri, U Cluj şi Universitatea Craiova.
