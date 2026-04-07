Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri

Shaquille O’Neal, fostul superstar al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a anunţat luni că lansează o ligă profesionistă de dunk-uri, al cărei sezon inaugural urmează să debuteze anul acesta, informează Reuters.
Liga, care are susţinerea TNT Sports şi Authentic Brands Group, se bazează pe seria de televiziune Dunkman lansată anul trecut şi îşi propune să transforme concursurile de slam dunk-uri din evenimente demonstrative unice într-o competiţie profesională structurată.
Cu 24 de sportivi din întreaga lume, primul sezon al ligii va include patru evenimente live în faza grupelor, concurenţii concurând pentru locuri în Campionatul Mondial Dunkman.
Câştigătorul finalei va primi un mare premiu de 500.000 de dolari.
Dunk-ul este un procedeu spectaculos în baschet, prin care un jucător efectuează o săritură verticală şi introduce mingea direct în coş, folosind o mână sau ambele mâini, adesea atingând sau agăţându-se de inel.
“Aceşti sportivi sunt inovatori, iar Dunkman le va oferi o scenă globală, mize reale şi o şansă de a-şi construi cariere făcând ceea ce iubesc”, a declarat O’Neal, care va ocupa funcţia de comisar al ligi, citat într-un comunicat.
Un juriu va evalua fiecare încercare de dunk pentru a decide care sportivi avansează în competiţie. Detalii precum oraşele gazdă, participanţii şi informaţiile despre transmisiile TV vor fi anunţate în următoarele săptămâni.
