Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva

Un sindicat care reprezintă aproximativ 2.000 de lucrători din domeniul alimentar de la stadionul SoFi a anunţat că a cerut ca FIFA să ţină Serviciul de Imigrare şi Control Vamal al Statelor Unite (ICE) departe de operaţiunile Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Los Angeles şi a avertizat cu greva dacă nu se va da curs cererilor sale, scrie Reuters.

Unite Here Local 11, care reprezintă bucătarii, ospătarii şi barmanii de la stadionul din Inglewood, a declarat luni că angajaţii rămân fără contract de muncă pe măsură ce Cupa Mondială se apropie.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Sindicatul a înaintat către FIFA şi proprietarului stadionului, Kroenke Sports & Entertainment, trei cerinţe principale: un angajament public că ICE şi Patrula de Frontieră nu vor juca niciun rol în turneu, protecţia locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă din sindicate şi sprijin pentru locuinţe accesibile pentru lucrătorii din domeniul ospitalităţii.

Directorul interimar al Departamentului de Securitate Internă, Todd Lyons, a declarat că ICE va juca un “rol cheie” în Cupa Mondială, o perspectivă care, potrivit sindicatului, ameninţă siguranţa lucrătorilor şi a oaspeţilor din Los Angeles.

FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Reprezentanţii stadionului SoFi au refuzat pe de altă parte să comenteze.