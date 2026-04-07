Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva

Un sindicat care reprezintă aproximativ 2.000 de lucrători din domeniul alimentar de la stadionul SoFi a anunţat că a cerut ca FIFA să ţină Serviciul de Imigrare şi Control Vamal al Statelor Unite (ICE) departe de operaţiunile Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Los Angeles şi a avertizat cu greva dacă nu se va da curs cererilor sale, scrie Reuters.
Unite Here Local 11, care reprezintă bucătarii, ospătarii şi barmanii de la stadionul din Inglewood, a declarat luni că angajaţii rămân fără contract de muncă pe măsură ce Cupa Mondială se apropie.
Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva, înainte de World Cup 2026
Sindicatul a înaintat către FIFA şi proprietarului stadionului, Kroenke Sports & Entertainment, trei cerinţe principale: un angajament public că ICE şi Patrula de Frontieră nu vor juca niciun rol în turneu, protecţia locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă din sindicate şi sprijin pentru locuinţe accesibile pentru lucrătorii din domeniul ospitalităţii.
Directorul interimar al Departamentului de Securitate Internă, Todd Lyons, a declarat că ICE va juca un “rol cheie” în Cupa Mondială, o perspectivă care, potrivit sindicatului, ameninţă siguranţa lucrătorilor şi a oaspeţilor din Los Angeles.
FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Reprezentanţii stadionului SoFi au refuzat pe de altă parte să comenteze.
Sindicatul a declarat că doreşte, de asemenea, asigurări că inteligenţa artificială şi automatizarea nu vor fi utilizate în timpul turneului pentru a elimina locuri de muncă sindicale.
Unite Here Local 11 şi-a legat revendicările privind forţa de muncă de preocupările mai largi legate de costurile locuinţelor în zona Los Angeles, în special în Inglewood, şi a solicitat sprijin pentru un fond de locuinţe pentru forţa de muncă, restricţii privind închirierile pe termen scurt şi măsuri fiscale care vizează finanţarea locuinţelor accesibile şi protecţia familiilor imigranţilor.
“FIFA şi sponsorii săi corporativi vor încasa miliarde de la Los Angeles, refuzând în acelaşi timp să recunoască măcar bucătarii, chelnerii şi personalul de la tribune care fac posibil acest eveniment”, a declarat Kurt Petersen, copreşedinte al sindicatului, într-un comunicat.
Sindicatul a declarat că a solicitat în mod repetat întâlniri cu FIFA de când Los Angeles a fost ales oraş gazdă, dar a fost ignorat. Los Angeles urmează să găzduiască 8 meciuri ale Cupei Mondiale pe stadionul SoFi, primul fiind cel dintre SUA şi Paraguay pe 13 iunie.
Meciurile de la World Cup 2026 care se vor disputa la Los Angeles
- SUA – Paraguay (04:00, Grupa D, 13 iunie)
- Iran – Noua Zeelandă (04:00, Grupa G, 16 iunie)
- Elveţia – Bosnia (22:00, Grupa B, 18 iunie)
- Belgia – Iran (22:00, Grupa G, 21 iunie)
- Turcia – SUA (05:00, Grupa D, 26 iunie)
- 16-imi de finală (22:00, 28 iunie)
- 16-imi de finală (22:00, 2 iulie)
- Sfert de finală (22:00, 10 iulie)
