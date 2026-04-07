Probleme înainte de World Cup 2026! Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 13:30

Sofi Stadium, arena din Los Angeles care va găzdui meciuri la World Cup 2026 / Profimedia

Un sindicat care reprezintă aproximativ 2.000 de lucrători din domeniul alimentar de la stadionul SoFi a anunţat că a cerut ca FIFA să ţină Serviciul de Imigrare şi Control Vamal al Statelor Unite (ICE) departe de operaţiunile Cupei Mondiale de fotbal 2026 din Los Angeles şi a avertizat cu greva dacă nu se va da curs cererilor sale, scrie Reuters.

Unite Here Local 11, care reprezintă bucătarii, ospătarii şi barmanii de la stadionul din Inglewood, a declarat luni că angajaţii rămân fără contract de muncă pe măsură ce Cupa Mondială se apropie.

Sindicatul a înaintat către FIFA şi proprietarului stadionului, Kroenke Sports & Entertainment, trei cerinţe principale: un angajament public că ICE şi Patrula de Frontieră nu vor juca niciun rol în turneu, protecţia locurilor de muncă şi a condiţiilor de muncă din sindicate şi sprijin pentru locuinţe accesibile pentru lucrătorii din domeniul ospitalităţii.

Directorul interimar al Departamentului de Securitate Internă, Todd Lyons, a declarat că ICE va juca un “rol cheie” în Cupa Mondială, o perspectivă care, potrivit sindicatului, ameninţă siguranţa lucrătorilor şi a oaspeţilor din Los Angeles.

FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Reprezentanţii stadionului SoFi au refuzat pe de altă parte să comenteze.

Trofeul Cupei Mondiale, lângă Sofi Stadium / Profimedia

Sindicatul a declarat că doreşte, de asemenea, asigurări că inteligenţa artificială şi automatizarea nu vor fi utilizate în timpul turneului pentru a elimina locuri de muncă sindicale.

Unite Here Local 11 şi-a legat revendicările privind forţa de muncă de preocupările mai largi legate de costurile locuinţelor în zona Los Angeles, în special în Inglewood, şi a solicitat sprijin pentru un fond de locuinţe pentru forţa de muncă, restricţii privind închirierile pe termen scurt şi măsuri fiscale care vizează finanţarea locuinţelor accesibile şi protecţia familiilor imigranţilor.

“FIFA şi sponsorii săi corporativi vor încasa miliarde de la Los Angeles, refuzând în acelaşi timp să recunoască măcar bucătarii, chelnerii şi personalul de la tribune care fac posibil acest eveniment”, a declarat Kurt Petersen, copreşedinte al sindicatului, într-un comunicat.

Angajaţii stadionului din Los Angeles ameninţă cu greva, înainte de World Cup 2026
Sindicatul a declarat că a solicitat în mod repetat întâlniri cu FIFA de când Los Angeles a fost ales oraş gazdă, dar a fost ignorat. Los Angeles urmează să găzduiască 8 meciuri ale Cupei Mondiale pe stadionul SoFi, primul fiind cel dintre SUA şi Paraguay pe 13 iunie.

Meciurile de la World Cup 2026 care se vor disputa la Los Angeles

  • SUA – Paraguay (04:00, Grupa D, 13 iunie)
  • Iran – Noua Zeelandă (04:00, Grupa G, 16 iunie)
  • Elveţia – Bosnia (22:00, Grupa B, 18 iunie)
  • Belgia – Iran (22:00, Grupa G, 21 iunie)
  • Turcia – SUA (05:00, Grupa D, 26 iunie)
  • 16-imi de finală (22:00, 28 iunie)
  • 16-imi de finală (22:00, 2 iulie)
  • Sfert de finală (22:00, 10 iulie)
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observator
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Ce cursă pentru David Popovici! Campionul olimpic este într-o misiune specială – trebuie să strângă banii în 10 zile
Fanatik.ro
Ce cursă pentru David Popovici! Campionul olimpic este într-o misiune specială – trebuie să strângă banii în 10 zile
13:12

Shaquille O’Neal lansează o ligă profesionistă de dunk-uri
13:02

Lovitură grea înainte de Mondial. Starul unei naționale și-a rupt călcâiul lui Ahile și ratează turneul
13:00

UPDATEMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
12:55

Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract
12:49

EXCLUSIVDoi giganți din străinătate, așteptați să ducă Steaua în prima ligă: „Dacă se bagă, nu fac figurație!”
12:44

VIDEOJose Mourinho, discurs furibund după pasul greşit făcut de Benfica în Liga Portugal: “Nu vreau să-i mai revăd”
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 3 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 4 Un apropiat al lui Gigi Becali a dezvăluit cine e antrenor din vară la FCSB: “Salariu de 25.000 de euro” 5 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit