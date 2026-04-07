Mesaj războinic înainte de Real Madrid – Bayern: „Cel mai antipatic club din Europa!”

Sebastian Ujica Publicat: 7 aprilie 2026, 14:05

Vinicius Jr. și Joshua Kimmich la precedentul duel dintre Real Madrid și Bayern / Getty Images

Unul dintre meciurile clasice din UEFA Champions League are un nou episod în sferturile competiției din acest an. Manșa tur este pe Santiago Bernabeu în această seară: Real Madrid – Bayern Munchen, duelul a două dintre cele mai galonate cluburi din istoria competiției, cu 21 de trofee câștigate!

Real Madrid și Bayern s-au întânit de 8 ori în ultimii 10 ani în UEFA Champions League, iar Real s-a calificat de fiecare dată: 6-3 la general în 2017 în sferturi, 4-3 la general în semifinale în 2018 și 2024. De fiecare dată, Real a câștigat și trofeul după ce a trecut de Bayern, iar Bayern nu a câștigat niciunul din cel 8 meciuri.

Babbel critică Realul

Markus Babbel, fost jucător de la Bayern Munchen și FC Liverpool, a transmis un mesaj dur la adresa lui Real Madrid la microfonul Sky90 înaintea partidei de diseară.

„Real Madrid este unul dintre cele mai antipatice cluburi din Europa și ar fi minunat ca Bayern să treacă mai departe. Comportamentul lor din ultimii ani este, în opinia mea, profund nesportiv. Nu mai are nimic de-a face cu fair-play-ul și am mereu senzația că se cred superiori celorlalți, că se văd pe ei înșiși ca fiind mai buni. Asta mă irită enorm și îmi provoacă o antipatie totală față de ei. Dacă unul dintre jucătorii lor nu câștigă Balonul de Aur, nu înseamnă că noi, ca echipă, trebuie să boicotăm evenimentul. Mi se pare o lipsă de respect față de toți ceilalți, iar din acest motiv clubul a pierdut mult din respectul meu, până în punctul în care îmi devine incredibil de antipatic. Desigur, au și câțiva jucători care nu sunt pe gustul meu. Vinícius Júnior, când îl văd cum joacă fotbal, talentul pe care îl are, iar apoi îl văd cum cade și se rostogolește de 14 ori la fiecare contact, pur și simplu nu îmi place” a declarat Babbel.

