Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Preşedintele lui Inter s-a săturat de tratamentul primit de Bastoni: “Linșajul ăsta e ruşinos”

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 11:12

Comentarii
Alessandro Bastoni, în timpul meciului Inter - Roma 5-2 - Profimedia Images

Alessandro Bastoni (26 de ani) e considerat de suporterii Italiei principalul vinovat pentru ratarea prezenţei la World Cup 2026, după ce fundaşul lui Cristi Chivu de la Inter a fost eliminat după un fault grosolan în “finala” cu Bosnia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundaşul dorit de Barcelona a încasat cartonaşul roşu când Squadra Azzurra conducea cu 1-0. Bosnia a dus meciul la penalty-uri şi Italia a rămas în afara Cupei Mondiale pentru a treia oară la rând. Preşedintele nerazzurrilor, Beppe Marotta, i-a luat apărarea.

“În primul rând, consider că linșajul la care este supus Bastoni este un lucru rușinos, de parcă ar fi vinovat de cine știe ce. Eliminarea Italiei are origini mult mai vechi.

Bastoni nu merită acest tratament. În viață se mai și greșește, dar în Italia toți sunt psihologi și experți în fotbal, fără să ia în considerare omul din spatele jucătorului.

A greșit, este uman și normal ca un tânăr să poată greși. Citesc că Bastoni ar trebui să părăsească Italia. Bastoni este un patrimoniu al lui Inter și al Italiei. Nu se pune problema de astfel de extreme și condiții, iar aceste situații vor fi gestionate mai târziu”, a spus Marotta, citat de sportmediaset.it.

Reclamă
Reclamă

Cristi Chivu l-a titularizat pe Bastoni în meciul cu Roma, câştigat de Inter cu 5-2. Fundaşul cotat la 70 de milioane de euro a fost schimbat după 58 de minute cu Darmian.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
