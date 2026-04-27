Luka Modric riscă să rateze Mondialul! Croatul a suferit o fractură de pomete şi va fi operat

Luka Modric. după ce a suferit o fractură de pomete în meciul cu Juventus / Profimedia Images

Luka Modric (40 de ani) riscă să rateze cel mai tare Mondial din istorie!

Jucătorul croat a suferit o fractură de pomete în meciul încheiat de Milan la egalitate, 0-0, cu Juventus. El urmează să fie operat la pometele stâng.

Luka Modric riscă să rateze cel mai tare Mondial din istorie!

Cel mai probabil, Modric nu va mai evolua în niciun meci pentru AC Milan în acest sezon. Croatul va încerca să fie prezent la Campionatul Mondial, care va începe pe 11 iunie.

Modric a evoluat în 33 dintre cele 34 de meciuri ale Milanului în acest sezon. În ciuda vârstei, croatul a fost o piesă importantă în angrenajul lui Allegri. Pe lângă cele 2 goluri şi cele 3 assist-uri, Modric a legat foarte bine jocul la mijloc. El visează să participe în America la ultimul său Mondial din carieră.