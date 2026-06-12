Fabulos: jucătorul cu procentaj maxim al paselor la Campionatul Mondial

Coreea de Sud a învins Cehia, în al doilea meci disputat la Campionatul Mondial 2026, cu 2-1, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Kang-in Lee a reuşit o peformanţă spectaculoasă pe stadionul Estadio Akron.

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Starul lui PSG a avut procentaj maxim de pase în cele 90 de minute pe care le-a disputat împotriva Cehiei. Acesta a reuşit 37 de pase perfecte din cele 37 încercate.

Kang-in Lee, procentaj maxim de pase

Dintre cele 37 de pase, 24 au fost în jumătatea adversă de teren, iar 3 au fost “key passes”. Chiar şi cele două lansări încercate şi-au atins ţinta.

Fotbalistul de 25 de ani cotat la 28 de milioane de euro a reuşit şi un assist la prima reuşită a asiaticilor, semnată de Hwang In-Boom.

Coreea de Sud – Cehia 2-1

Reprezentativa Coreei de Sud a învins selecţionata Cehiei, scor 2-1, vineri dimineaţă, la Guadalajara, în grupa A de la Cupa Mondială.