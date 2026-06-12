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Canada – Bosnia LIVE VIDEO (ora 22:00) Antena 1, AntenaPLAY). Primul meci de la Campionatul Mondial la Toronto

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 13:20

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Canada – Bosnia LIVE VIDEO (ora 22:00) Antena 1, AntenaPLAY). Primul meci de la Campionatul Mondial la Toronto

Jucătorii naţionalei Canadei, în timpul unui antrenament/ Getty Images

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Canada – Bosnia, duelul din prima etapă a Grupei B de la Campionatul Mondial va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 22:00. Acesta va fi primul meci de la turneul final mondial disputat pe teren canadian.

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Partida va fi precedată de o ceremonie de deschidere, care va începe de la ora 20:30 şi va fi live în AntenaPLAY.

Canada – Bosnia LIVE VIDEO (ora 22:00) Antena 1, AntenaPLAY)

Canada şi Bosnia se vor înfrunta pentru prima dată. Canadienii au disputat două amicale înaintea Campionatului Mondial, învingând Uzbekistan cu scorul de 2-0 şi remizând cu Irlanda, scor 1-1.

Bosnia, de cealaltă parte, a reuşit să se califice la Campionatul Mondial după două meciuri de baraj disputate în martie. În primul, bosniacii au învins Ţara Galilor, scor 4-2, la loviturile de departajare. Ulterior, naţionala lui Sergej Barbarez a trecut de Italia, tot la loviturile de departajare, scor 4-1.

Bosnia a fost în grupa preliminară a României, clasându-se pe locul secund, cu 17 puncte. Grupa a fost câştigată de Austria, care va debuta la Mondial 17 iunie, de la ora 07:00, într-un meci cu Iordania.

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Din Grupa B mai fac parte Qatar şi Elveţia. Cele două naţionale se vor înfrunta sâmbătă, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale va fi vineri, de la ora 20:30. Show-ul se va desfășura pe stadionul BMO Field din Toronto, înaintea partidei dintre Canada și Bosnia. FIFA a stabilit ca trei ceremonii de deschidere să se desfășoare la Campionatul Mondial, una în fiecare țară gazdă a turneului.

Artiști care se regăsesc în albumul oficial la turneului final vor face un show de zile mari la Toronto. Jessie Reyez şi cântăreaţa palestiniană Elyanna vor cânta, iar Michael Bublé va fi capul de afiş al divertismentului de dinaintea meciului.

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Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy şi Vegedream completează programul unui spectacol pe care preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a numit “o reflectare puternică a identităţii Canadei”.

Loturile Canadei şi Bosniei pentru Campionatul Mondial

Canada

  • Portari: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC)
  • Fundaşi: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)
  • Mijlocaşi: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Oscorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jayden Nelson (Austin FC)
  • Atacanţi: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Olywaseyi (Villarreal CF)

Bosnia-Herţegovina

  • Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
  • Fundaşi: Sead Kolašinac (Atalanta BC), Amar Dedić (SL Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep FK), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (US Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)
  • Mijlocaşi: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (FC Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Bröndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Armin Gigović (BSC Young Boys)
  • Atacanţi: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)
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