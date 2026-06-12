Canada – Bosnia LIVE VIDEO (ora 22:00) Antena 1, AntenaPLAY). Primul meci de la Campionatul Mondial la Toronto

Canada – Bosnia, duelul din prima etapă a Grupei B de la Campionatul Mondial va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 22:00. Acesta va fi primul meci de la turneul final mondial disputat pe teren canadian.

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Partida va fi precedată de o ceremonie de deschidere, care va începe de la ora 20:30 şi va fi live în AntenaPLAY.

Canada – Bosnia LIVE VIDEO (ora 22:00) Antena 1, AntenaPLAY)

Canada şi Bosnia se vor înfrunta pentru prima dată. Canadienii au disputat două amicale înaintea Campionatului Mondial, învingând Uzbekistan cu scorul de 2-0 şi remizând cu Irlanda, scor 1-1.

Bosnia, de cealaltă parte, a reuşit să se califice la Campionatul Mondial după două meciuri de baraj disputate în martie. În primul, bosniacii au învins Ţara Galilor, scor 4-2, la loviturile de departajare. Ulterior, naţionala lui Sergej Barbarez a trecut de Italia, tot la loviturile de departajare, scor 4-1.

Bosnia a fost în grupa preliminară a României, clasându-se pe locul secund, cu 17 puncte. Grupa a fost câştigată de Austria, care va debuta la Mondial 17 iunie, de la ora 07:00, într-un meci cu Iordania.