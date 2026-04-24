„Mama tuturor meciurilor”: ziua în care Iran a învins SUA la Cupa Mondială

2-1 pentru cei care au jucat „mai mult decât un meci de fotbal”

Meciul propriu-zis a fost perfect pentru iranieni. Deși americanii au dominat teritorial și au avut marile ocazii, Hamid Estili a deschis scorul pentru Iran, cu cinci minute înaintea pauzei. Apoi, spre final, în minutul 84, Mehdi Mahdavikia a dublat avantajul asiaticilor, rezolvând practic ecuația partidei. Golul Statelor Unite, marcat de Brian McBride în minutul 87, nu a mai contat decât în statistici.

S-a terminat 2-1 pentru Iran, rezultat care a dus la o revoltă în vestiarul Statelor Unite. Jeremy Schaap, jurnalist ESPN, a descris plastic atmosfera din vestiarul american, după meci: „cel mai întunecat loc din lume”. Legendarul apărător Alexi Lalas, lăsat pe bancă de selecționer, a spus că „pentru iranieni, a fost mult mai mult decât un meci de fotbal. Ei au canalizat acea energie, noi nu”. Totodată, antrenorul Steve Sampson s-a învinovățit: „Uitându-mă în urmă, poate că n-ar fi trebuit să las politica deoparte. Ar fi trebuit să folosesc orice unealtă pentru a motiva echipa.”

Petrecere în Iran: „Inamicul arogant a simțit gustul amar al înfrângerii!”

Presa din Statele Unite a remarcat că adversarii au jucat cu mai multă pasiune și nu l-a iertat pe Sampson, notând, metaforic, că pasivitatea echipei sale a lovit inima Americii. De altfel, după încă un eșec la acel Mondial, un 0-1 cu Iugoslavia în a treia rundă a grupei F, selecționerul Steve Sampson avea să părăsească banca echipei naționale.

Iran a pierdut și ea ultimul meci, 0-2 cu Germania, și a încheiat grupa pe locul trei, echivalentul întoarcerii acasă. Dar turneul a rămas un succes datorită acelei victorii de pe Gerland, contra „dușmanului”. În Teheran, mii de oameni au sărbătorit succesul pe străzi, în timp ce ayatollahul l-a folosit pentru propagandă. „Inamicul puternic și arogant a simțit gustul amar al înfrângerii din mâinile voastre. Această luptă unică este cea care a dat victorie și glorie țării noastre de-a lungul revoluției, în anii de apărare sfântă și în toate conflictele națiunii iraniene cu Marele Satan”, a transmis Ali Khamenei.