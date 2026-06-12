Averea lui Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Când era mic, era sărac lipit! Acum se numără printre miliardarii lumii

Cristiano Ronaldo participă în această vară la a șasea ediție din carieră, la vârsta de 41 de ani! Despărțirea de Premier League şi plecarea la arabi s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru contul său bancar. Contractul semnat cu Al-Nassr în ianuarie 2023, reînnoit ulterior pentru încă doi ani în 2025, îi aduce peste 200 de milioane de dolari anual.

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Astăzi, luând în calcul contractele de sponsorizare și alte afaceri, pe lângă salariu și bonusuri de performanță, Ronaldo este primul sportiv care depășește 2 miliarde de dolari câștiguri în carieră în timp ce este încă activ (înainte de taxe și comisioane și fără ajustarea la inflație). El este acum și miliardar, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, scriu cei de la Bloomberg Billionaires Index.

Lansat în fotbal de Loţi Boloni

Născut pe insula Madeira, în Oceanul Atlantic, la sute de kilometri de Portugalia continentală, Ronaldo a fost remarcat de scouterii de la Sporting CP și s-a mutat la Lisabona la vârsta de 12 ani, în 1997. A debutat la echipa mare a lui Sporting în 2002, la 17 ani, acolo unde antenor era Loţi Boloni, iar prestațiile sale au fost suficient de impresionante pentru a semna un an mai târziu cu Manchester United, pentru o sumă de transfer de aproximativ 20 de milioane de dolari.

În șase ani sub conducerea lui Alex Ferguson, Ronaldo a devenit un star, ajutând echipa să câștige trei titluri consecutive în Premier League, înainte de a face pasul către Real Madrid în 2009, pentru o sumă record de aproximativ 130 de milioane de dolari.

Ulterior, Ronaldo a evoluat la Juventus timp de trei ani, a revenit pentru scurt timp la Manchester United, iar apoi a ajuns la Al-Nassr. De-a lungul carierei, a câștigat opt titluri de campion (trei în Premier League, două în La Liga, două în Serie A și titlul din 2026 în Saudi Pro League) și cinci trofee UEFA Champions League.