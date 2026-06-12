Gică Hagi urmăreşte Mondialul la Antena 1! Şi-a ales favorita: “Îmi place”

Gică Hagi la prezentarea lui ca noul selecţioner al României / Sport Pictures

Cu România rămasă acasă, Gică Hagi este doar suporter la Mondialul din America, transmis în exclusivitate în Universul Antena – Antena 1, Antena 3 şi pe AntenaPLAY.

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“Regele” şi-a ales favorita, Spania. “Cred că în finală va fi o echipă sud-americană. Ei sunt adaptaţi la climă. Noi am simţit-o în America, când am fost. Avem echipe bune în Europa, care pot să creadă şi să-şi dorească să câştige: Spania, Franţa, Germania… Am zis Spania, pentru că-mi place modul în care interpretează fotbalul”, a declarat Gică Hagi.

Selecţionerul României a vorbit şi despre absenţa “tricolorilor” la Mondial. Supărat că nu suntem prezenţi, Hagi a decis să vadă meciurile din ţară, de la televizor, la Antena 1.

“Era bine să fim noi în America, să ma duc şi eu acolo. De asta nici nu plec acum. Dacă echipa nu e, nu vreau să ma duc eu acolo. Stau acasă, o să mă uit”, a spus “Regele”.

Hagi a urmărit până acum ambele meciuri de la Mondial: “Eu aseară am vazut ambele meciuri, chiar dacă au fost şi la 5 dimineaţa”.