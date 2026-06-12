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Primele lovituri date de Mirel Rădoi în această vară! Gaziantep aduce un atacant cu 22 de goluri în 18 meciuri

Sebastian Ujica Publicat: 12 iunie 2026, 19:13

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Primele lovituri date de Mirel Rădoi în această vară! Gaziantep aduce un atacant cu 22 de goluri în 18 meciuri
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Gaziantep este aproape să rezolve primele două transferuri în această vară. Presa din Turcia scrie că echipa lui Mirel Rădoi este una dintre cele mai active în mercato în această vară.

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Primul care va semna este atacantul de 25 de ani, Fuat Bavuk, cel care a făcut astăzi vizita medicală.

Două lovituri pentru Rădoi

Bavuk a jucat ultima dată la Elazigspor și a marcat 22 de goluri în 18 partide în ultimul sezon, în liga secundă din Turcia. El urmează să semneze după ce controlul medical va fi bifat. Fuat Bavuk este evaluat la 200.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt și va ajunge la Gaziantep liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Elazigspor.

Un alt transfer pe care îl face Gaziantep este cel al fundașului lateral, Sabahattin Destici. La fel ca în cazul lui Bavuk, și acestuia i se termină contractul cu Van Spor FK în această vară. Evaluat la 275.000 de euro, el a jucat 27 de partide în ultimul sezon și a reușit 3 assist-uri.

Decizia pe care trebuie să o ia Gaziantep

Gaziantep are de luat însă o decizie și în ceea ce privește posibilele plecări. În special în ceea ce îl privește pe Juninho Bacuna, cel care se află în lotul naționalei Curacao care urmează să joace duminică împotriva Germaniei la Campionatul Mondial, transmis live în România în Universul Antena

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Presa din Turcia scrie că Bacuna este curtat de mai multe echipe, în special de cei de la San Jose Earthquakes. O decizie în ceea ce îl privește va fi luată însă după Mondial.

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