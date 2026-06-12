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Ousmane Dembele sare în apărarea lui Kylian Mbappe: „Este prea mult”. Atacantul lui Real Madrid, criticat de fani

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 17:23

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Ousmane Dembele sare în apărarea lui Kylian Mbappe: Este prea mult”. Atacantul lui Real Madrid, criticat de fani

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele / Profimedia

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Naționala Franței va debuta la Campionatul Mondial pe data de 16 iunie, când va înfrunta selecționata Senegalului, într-un meci din cadrul grupei I. Toate jocurile de la World Cup 2026 se văd în Universul Antena.

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Kylian Mbappe a fost criticat de fani pentru decizia luată la ultimul amical, atunci când a părăsit cantonamentul din cauze personale, însă a fost apărat de coechipierul Ousmane Dembele.

Kylian Mbappe, apărat de Ousmane Dembele

Kylian Mbappe a intrat în „gura” fanilor după ce a luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei naționale la amicalul contra Irlandei de Nord, starul celor de la Real Madrid fiind plecat pentru a soluționa niște probleme de ordin personal.

Suporterii francezi l-au acuzat pe social media pentru acest gest și l-au criticat, precizând că nu este suficient de concentrat înaintea unui eveniment atât de important.

Ousmane Dembele a făcut un pas în față și a venit cu un mesaj clar în ceea ce-l privește pe atacantul selecționatei din Hexagon: „Sunt prea multe critici la adresa lui Mbappe. Este incredibil, un jucător de top și un domn în afara terenului.

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Oamenii ar trebui să nu mai fie atât de agresivi la adresa lui. Îl critică pe Mbappe pentru orice ar face. Este prea mult”, a spus Ousmane Dembele.

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