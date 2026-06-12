Ousmane Dembele sare în apărarea lui Kylian Mbappe: „Este prea mult”. Atacantul lui Real Madrid, criticat de fani

Naționala Franței va debuta la Campionatul Mondial pe data de 16 iunie, când va înfrunta selecționata Senegalului, într-un meci din cadrul grupei I. Toate jocurile de la World Cup 2026 se văd în Universul Antena.
Kylian Mbappe a fost criticat de fani pentru decizia luată la ultimul amical, atunci când a părăsit cantonamentul din cauze personale, însă a fost apărat de coechipierul Ousmane Dembele.
Kylian Mbappe, apărat de Ousmane Dembele
Kylian Mbappe a intrat în „gura” fanilor după ce a luat decizia de a părăsi cantonamentul echipei naționale la amicalul contra Irlandei de Nord, starul celor de la Real Madrid fiind plecat pentru a soluționa niște probleme de ordin personal.
Suporterii francezi l-au acuzat pe social media pentru acest gest și l-au criticat, precizând că nu este suficient de concentrat înaintea unui eveniment atât de important.
Ousmane Dembele a făcut un pas în față și a venit cu un mesaj clar în ceea ce-l privește pe atacantul selecționatei din Hexagon: „Sunt prea multe critici la adresa lui Mbappe. Este incredibil, un jucător de top și un domn în afara terenului.
Oamenii ar trebui să nu mai fie atât de agresivi la adresa lui. Îl critică pe Mbappe pentru orice ar face. Este prea mult”, a spus Ousmane Dembele.
🚨🇫🇷 Ousmane Dembélé: “There are too many critics towards Kylian”.
“Mbappé is incredible, a top player and a great guy out of the pitch. People should not be so aggressive against him”.
“They criticise Kylian for anything he does. That’s way too much”. pic.twitter.com/7rAMzRLaJR
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026
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