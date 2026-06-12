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Pleacă Julian Alvarez de la Atletico? Madrilenii ar fi înaintat o ofertă uriașă pentru un super-atacant

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 18:52

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Pleacă Julian Alvarez de la Atletico? Madrilenii ar fi înaintat o ofertă uriașă pentru un super-atacant

Julian Alvarez / Profimedia

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Julian Alvarez este dorit atât de Barcelona, cât și de Real Madrid, iar pe social media apar din ce în ce mai multe indicii că o despărțire este iminentă între fotbalist și Atletico.

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Presa din Turcia anunță că gruparea din La Liga a înaintat o ofertă uriașă pentru atacantul celor de la Galatasaray, Victor Osimhen. Acesta i-a fost propus și Barcelonei.

Atletico Madrid, ofertă de 120 de milioane pentru Victor Osimhen

Victor Osimhen ia în calcul o plecare de la Galatasaray în această vară, mai ales în contextul în care campioana Turciei insistă pentru transferul lui Dușan Vlahovic.

Presa din ”Țara Semilunii” anunță că Atletico Madrid a înaintat o ofertă de 120 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Osimhen, dar cel mai probabil mutarea va depinde de situația lui Julian Alvarez.

Cu 22 de goluri marcate în sezonul trecut, Victor este pe radarul mai multor cluburi importante din Europa. Este a fost cumpărat de turci pentru 75 de milioane de euro de la Napoli.

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