Programul Marelui Premiu al Barcelonei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (15:45)

Formula 1 continuă cu runda a șaptea din “Marele Circ” la doar o săptămână după cursa de la Monaco, unde Kimi Antonelli a obținut a cincea victorie la rând din acest sezon. Italianul speră să repete performanța din Principat în Marele Premiu al Barcelonei, care va avea pentru prima dată această denumire după ce circuitul a pierdut dreptul să găzduiască Grand Prix-ul Spaniei după 35 de ani.

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Cursa din cadrul Marelui Premiu al Barcelonei va avea loc duminică, de la ora 15:45, LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Marele Premiu al Barcelonei | Antonelli vrea să își continue supremația

Formula 1 nu ia pauză după cursa extrem de haotică de la Monaco, unde Kimi Antonelli a obținut a cincea victorie din acest sezon, succesele respective venind în serie consecutivă. Grand Prix-ul din Principat a fost marcat și de abandonurile lui Max Verstappen, Charles Leclerc și Lando Norris.

Puștiul de 19 ani de la Mercedes nu vrea să se oprească și speră să urce din nou pe prima treaptă a podiumului pe Circuitul de la Barcelona-Catalunya. Evenimentul din acest weekend va marca debutul all-time în calendarul F1 al Marelui Premiu al Barcelonei sub această denumire.

Până acum, catalanii au găzduit din 1991 până în 2025 Marele Premiu al Spaniei, însă au pierdut acest drept în detrimentul Madridului. Înainte de startul noului sezon de F1, organizatorii au anunțat că Marele Premiu al Barcelonei va avea loc în 2026, 2028, 2030 și 2032, urmând să fie alternat cu Marele Premiu al Belgiei.