Fotbalist dat afară de la naţională înainte de Mondial, transfer în Liga 1! Implicat într-un scandal cu focuri de armă

Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord cu Alejandro Bran, mijlocaș central de 25 de ani. Fotbalistul are 23 de meciuri pentru Costa Rica, dar a fost exclus de la echipa națională, după ce a fost implicat într-un scandal incredibil, cu focuri de armă.
În maşina fotbalistului s-au tras focuri de armă, după ce a intrat într-o altercaţie. Transferul la Petrolul a fost deja oficializat.
“FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul costarican Alejandro Bran, cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două stagiuni.
Fotbalist cu 23 de selecții și 4 goluri marcate pentru naționala statului Costa Rica, Alejandro Jesús Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru echipa campioană a țării din America Centrală, LD Alajuelense.
Cu o experiență în Statele Unite, acolo unde a bifat 14 apariții în Major League Soccer (MLS) pentru Minnesota United, dar și una de șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația engleză Burton Albion, noul echipier al „lupilor” a adunat trofee în zona natală, fiind cîștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o dată a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026).
Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay. Bun venit, Alejandro Bran”, a transmis clubul de pe Ilie Oană.
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