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Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 16:29

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Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Mihai Rotaru vrea să facă investiții serioase la Universitatea Craiova pentru a pregăti echipa de UEFA Champions League, iar oltenii sunt foarte aproape de a transfera un important fotbalist român.

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Campioana României ar fi ajuns la un acord cu cei de la Udinese pentru împrumutul pe un an al portarului Răzvan Sava, aflat pe lista mai multor cluburi din Liga 1.

Universitatea Craiova a bătut palma cu Udinese pentru împrumutul lui Răzvan Sava

Universitatea Craiova face totul pentru a aduce un portar de echipă națională, iar jurnalistul Emanuel Roșu anunță că gruparea din Bănie a ajuns la un acord cu Udinese pentru împrumutul lui Răzvan Sava.

Aflat pe lista celor de la U Cluj, Dinamo, CFR, Rapid București și Pafos, fotbalistul român a luat în calcul faptul că oltenii vor juca în preliminariile UEFA Champions League.

Sursa citată menționează că italienii au fost de acord să achite o parte din salariul internaționalului tricolor. Ar fi a doua echipă la care Sava ar evolua în Liga 1, după CFR Cluj.

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