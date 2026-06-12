SUA i-a refuzat viza pentru Cupa Mondială! Se fac acuzaţii: “Abuz!”

Preşedintelui Federaţiei Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, i s-a refuzat viza pentru a putea asista la meciurile Cupei Mondiale din Statele Unite, relatează AP.

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După ce a participat joi la meciul de deschidere al Cupei Mondiale dintre Mexic şi Africa de Sud, preşedintele Federaţiei Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, este blocat în Mexico City. Oficialul palestinian nu a primit viză din partea Statelor Unite pentru a putea asista la meciurile din SUA ale Cupei Mondiale, în ciuda faptului că este acreditat la fel ca alţi lideri ai federaţiei, potrivit Associated Press.

„Nu cred că este corect să se folosească, să se abuzeze şi să se nege dreptul tuturor fotbaliştilor din întreaga lume de a participa”, a declarat Rajoub pentru AP. Această situaţie contrazice declaraţiile făcute anul trecut de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care a afirmat că „toată lumea este binevenită în Canada, Mexic şi Statele Unite pentru Cupa Mondială FIFA de anul viitor. Lucrăm exact pentru a ne îndeplini acest obiectiv.”

Însă tonul conducătorului forului mondial s-a schimbat uşor miercuri, în urma controversei din jurul lui Omar Abdulkadir Artan, arbitrul somalez căruia i s-a refuzat intrarea în SUA. „Nu suntem stăpânii lumii, capabili să dictăm legile noastre guvernelor şi forţelor de poliţie. Suntem o organizaţie sportivă”, a reiterat Infantino, afirmând în acelaşi timp că lucrează pentru a găsi soluţii la aceste probleme legate de vize.

În septembrie anul trecut, preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Washingtonul i-a refuzat viza pentru participarea la Adunarea Generală a ONU.