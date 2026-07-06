Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland

1. E un meci istoric și nu neapărat pentru rezultat, ci pentru că răstoarnă tot ce știam despre fotbal. Norvegia a avut peste 65% posesie, a fost echipa mai tehnică, a plimbat mingea pe model spaniol, știind că pur și simplu e mai bună decât Brazilia. O desfășurare a jocului invers față de cum ne-am fi imaginat acum un deceniu. Până și Solbakken, pe care l-am tot „înțepat”, a știut ce face. I-a schimbat la pauză pe Nusa și Sorloth, aparent pripit, dar înlocuitorii lor, Bobb și Schjelderup, au fost excelenți.

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2. Brazilienii trebuie să se așeze la masă și să analizeze cum au ajuns de la Ronaldinho la Martinelli, de la Ronaldo la Matheus Cunha sau de la Kaká la Rayan. Cum de la „jogo bonito” au devenit o echipă care muncește și fuge după minge, la nivel de Slovacia ori Finlanda. Sigur că orice generație e diferită, că stilurile se mai transformă, dar parcă picajul Braziliei, ca națiune supremă în fotbal, e prea mare. Ancelotti a încercat să salveze meciul cu Neymar, ultimul brazilian care știa să dribleze și să execute tehnic un penalty, dar vremea lui a trecut.

3. Haaland are nenumărate isprăvi la activ, dar prestația de azi e vârful carierei sale. De până acum, pentru că vin și sferturile. Dincolo de cele două goluri, e dezarmant să-l vezi cum paralizează o apărare chiar și fără să atingă mingea. Bieții Marquinhos și Magalhães, care au mai dat nas în nas cu atacanți de clasă la viața lor, se uitau cu groază la orice minge care plutea spre uriașul norvegian. O veritabilă bestie, care a ajuns deja la șapte goluri în turneu. Adică exact câte avea Norvegia în toată istoria la Mondiale, până la această ediție.