Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland

Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland

Ionuţ Axinescu Publicat: 6 iulie 2026, 1:36

Comentarii
Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și bestia” Haaland

Erling Haaland - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

1. E un meci istoric și nu neapărat pentru rezultat, ci pentru că răstoarnă tot ce știam despre fotbal. Norvegia a avut peste 65% posesie, a fost echipa mai tehnică, a plimbat mingea pe model spaniol, știind că pur și simplu e mai bună decât Brazilia. O desfășurare a jocului invers față de cum ne-am fi imaginat acum un deceniu. Până și Solbakken, pe care l-am tot „înțepat”, a știut ce face. I-a schimbat la pauză pe Nusa și Sorloth, aparent pripit, dar înlocuitorii lor, Bobb și Schjelderup, au fost excelenți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. Brazilienii trebuie să se așeze la masă și să analizeze cum au ajuns de la Ronaldinho la Martinelli, de la Ronaldo la Matheus Cunha sau de la Kaká la Rayan. Cum de la „jogo bonito” au devenit o echipă care muncește și fuge după minge, la nivel de Slovacia ori Finlanda. Sigur că orice generație e diferită, că stilurile se mai transformă, dar parcă picajul Braziliei, ca națiune supremă în fotbal, e prea mare. Ancelotti a încercat să salveze meciul cu Neymar, ultimul brazilian care știa să dribleze și să execute tehnic un penalty, dar vremea lui a trecut.

3. Haaland are nenumărate isprăvi la activ, dar prestația de azi e vârful carierei sale. De până acum, pentru că vin și sferturile. Dincolo de cele două goluri, e dezarmant să-l vezi cum paralizează o apărare chiar și fără să atingă mingea. Bieții Marquinhos și Magalhães, care au mai dat nas în nas cu atacanți de clasă la viața lor, se uitau cu groază la orice minge care plutea spre uriașul norvegian. O veritabilă bestie, care a ajuns deja la șapte goluri în turneu. Adică exact câte avea Norvegia în toată istoria la Mondiale, până la această ediție.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
Fanatik.ro
FCSB își ia mijlocaș de la Dinamo! Gigi Becali îl vrea pe fotbalistul lăudat de Meme Stoica
1:36 6 iul.

Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026
1:33 6 iul.

Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale
0:59 6 iul.

Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! “Vikingul” a distrus samba cu o dublă
0:54 6 iul.

VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi
0:47 6 iul.

Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială
0:06 6 iul.

Tatăl lui Erling Haaland, anunţ surprinzător direct de la Mondial: “Oricine şi-ar dori la Real Madrid”
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 4 „Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului 5 “A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG 6 OFICIAL | Real Madrid a rezolvat al patrulea transfer al verii. L-a cumpărat pe Denzel Dumfries de la Inter
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român