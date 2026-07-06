Mexic – Anglia 2-3. Ce meci! Englezii înving pe Azteca după ce au avut un om în minus

Mexic şi Anglia au oferit o partidă de toată frumuseţea în faţa a peste 80.000 de suporteri pe stadionul Azteca, iar britanicii au reuşit în cele din urmă să treacă mai departe.
Meciul a avut de toate, inclusiv o eliminare pentru Anglia, 2 penalty-uri şi goluri după faze excelente.
Mexic – Anglia 2-3
FINAL
Min. 90+11: Ocazie Mexic! Stones respinge şi e aproape să-şi dea autogol.
Min. 80: Ocazie Mexic! Fidalgo trage de la distanţă, însă pe traiectoria lui Pickford.
Min. 69: GOOOL Mexic! Jimenez marchează din lovitură de la 11 metri.
Min. 68: Penalty pentru Mexic! Harry Kane îl loveşte în picior pe Gutierrez şi după intervenţia VAR se acordă lovitură de pedeapsă.
Min. 60: GOOOL Anglia! Kane punctează din lovitură de la 11 metri.
Min. 58: Penalty pentru Anglia! Gordon scapă de fundaşii adverşi şi e faultat de Rangel.
Min. 54: Cartonaş roşu! Quansah este eliminat pentru o eliminare dură.
Min. 49: Ocazie Anglia! O’Reilly trage de la marginea careului şi nimereşte bara.
Min. 46: A început repriza secundă.
PAUZĂ
Min. 45+4: Ocazie Mexic! O centrare din corner ajunge la Montes, iar Bellingham respinge în ultimul moment.
Min. 45+3: Ocazie Mexic! Jimenez reia cu capul, dar Pickford respinge.
Min. 45+1: Ocazie Mexic! Quinones deviază pentru Jimenez, iar şutul acestuia din urmă trece puţin pe lângă poartă.
Min. 42: GOOOL Mexic! O centrare din lovitură liberă e respinsă greşit de fundaşii englezi, iar Quinones trage puternic din apropiere şi punctează.
Min. 38: GOOOL Anglia! Contraatac letal pentru britanici, iar Kane pasează excelent în centrul careului şi Bellingham punctează din nou.
Min. 36: GOOOL Anglia! Bukayo Saka pătrunde în careu, centrează excelent pentru Bellingham, iar acesta punctează cu o lovitură de cap.
Min. 26: Ocazie Anglia! Gordon ajunge la o pasă lungă, trece de un adversar şi şutează, puternic, însă nu poate înscrie.
Min. 15: Ocazie Mexic! Raul Jimenez reia cu capul, de la colţul scurt, însă Pickford e la post.
Min. 1: A început partida după o întârziere de o oră cauzată de problemele cu vremea.
Mexic (4-3-3): Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira, Romo, Mora – Jimenez, Quinones, Alvarado
Rezerve: Acevedo, Ochoa, Alvarez, Reyes, M. Chavez, Fidalgo, Pineda, Vargas, L. Chavez, Gutierrez, Vega, Gimenez, Gonzalez, Huerta, Martinez
Anglia (4-2-3-1): Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane
Rezerve: D.Henderson, Trafford, Stones, Chalobah, Burn, James, Spence, J.Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Madueke, Toney
Mexic – Anglia, duel pentru sferturi
După ce a trecut cu mari emoții de selecționata RD Congo, naționala Angliei mai are de trecut un hop spre faza sferturilor de finală la Campionatul Mondial.
Gruparea antrenată de Thomas Tuchel înfruntă Mexicul, una dintre cele mai în formă selecționate de la acest turneu final, cu victorii pe linie în cele patru meciuri disputate.
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