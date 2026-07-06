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“Dubla” lui Jude Bellingham în 98 de secunde, în istoria Cupei Mondiale. Doar doi jucători sunt peste el

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 5:49

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Dubla lui Jude Bellingham în 98 de secunde, în istoria Cupei Mondiale. Doar doi jucători sunt peste el

Jude Bellingham, după un gol marcat la Cupa Mondială / Profimedia

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Jude Bellingham, mijlocașul naționalei Angliei, a semnat o “dublă” extrem de rapidă în confruntarea din optimile Cupei Mondiale contra Mexicului.

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Fotbalistul lui Real Madrid a marcat de două ori în doar 98 de secunde și a intrat într-un top al celor mai rapide “duble” de la World Cup.

Bellingham, “dublă” fabuloasă în mai puțin de două minute

Partida dintre Mexic și Anglia de la Cupa Mondială a avut un start “timid”, până când Jude Bellingham a reușit să deblocheze tabela în minutul 36 cu o lovitură de cap, profitând de o centrare bună venită de la Bukayo Saka.

Nord-americanii nu au apucat să simtă ce i-a lovit, pentru că starul de pe Bernabeu a mai punctat o dată pe un contraatac în minutul 38, de această dată fiind servit de către Harry Kane.

Grație reușitelor sale de pe Azteca, Bellingham a înregistrat a treia cea mai rapidă “dublă” din istoria Cupei Mondiale, în 98 de secunde. Singurii jucători care sunt deasupra sa în această ierarhie sunt Toni Kroos, care a marcat de două ori într-un minut și 10 secunde în Germania – Brazilia 7-1, la World Cup 2014, urmat de Kylian Mbappe, care în finala Cupei Mondiale din 2022 a înscris două goluri într-un minut și 35 de secunde contra Argentinei.

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