“E Ziua Păcălelilor la FIFA”. Selecționerul Belgiei a răbufnit după cea mai controversată decizie de la Mondial

Rudi Garcia, selecționerul Belgiei, și-a permis să facă haz de necaz după ce Statele Unite ale Americii a primit un ajutor din partea FIFA înaintea meciului direct din optimile de finală de la Cupa Mondială, suspendarea de un meci a lui Folarin Balogun fiind amânată. Antrenorul 62 de ani a asociat ce s-a întâmplat la turneul final cu ziua de 1 aprilie, când se sărbătorește Ziua Păcălelilor.
FIFA a luat o decizie extrem de controversată înainte de partida dintre SUA și Belgia din optimile Cupei Mondiale și a ridicat provizoriu suspendarea lui Folarin Balogun, atacantul echipei lui Mauricio Pochettino. Vârful de 25 de ani primise cartonașul roșu în duelul cu Bosnia din 16-imi după ce l-a călcat pe Tarik Muharemovic și ar fi trebuit să stea pe bară timp de un meci.
Rudi Garcia face iureș după ce Balogun a scăpat de suspendare
Totuși, FIFA a trecut peste decizia luată de arbitrii din teren și totul s-ar fi produs după o intervenție de la Casa Albă. De altfel, președintele Donald Trump chiar a venit cu o reacție prin care a mulțumit forului mondial pentru ceea ce a făcut.
După cum era de așteptat, decizia luată de FIFA nu a fost primită cu brațele deschise în tabăra belgiană. Federația a venit cu un comunicat extrem de dur, iar Rudi Garcia s-a arătat și el deranjat de ce s-a întâmplat.
“Nu știam că la Cupa Mondială și la FIFA data de 5 iulie este de fapt 1 aprilie. E ziua păcălelilor. Nu apărăm echipa națională sau federația, apărăm fotbalul și integritatea“, a declarat selecționerul “dracilor roșii”, citat de Fabrizio Romano.
🚨⚠️ Belgium coach Rudi Garcia: “I didn’t know that at the World Cup as at FIFA the 5th of July is actually the first of April. It’s April Fools”.
“We’re not defending the national team or federation, we are defending football and integrity”. pic.twitter.com/3sBumUa7Tx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Duelul dintre Statele Unite ale Americii și Belgia va avea loc în noaptea de luni spre marți, de la ora 03:00, pe Seattle Stadium.
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