“E Ziua Păcălelilor la FIFA”. Selecționerul Belgiei a răbufnit după cea mai controversată decizie de la Mondial

Rudi Garcia, selecționerul Belgiei, și-a permis să facă haz de necaz după ce Statele Unite ale Americii a primit un ajutor din partea FIFA înaintea meciului direct din optimile de finală de la Cupa Mondială, suspendarea de un meci a lui Folarin Balogun fiind amânată. Antrenorul 62 de ani a asociat ce s-a întâmplat la turneul final cu ziua de 1 aprilie, când se sărbătorește Ziua Păcălelilor.

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FIFA a luat o decizie extrem de controversată înainte de partida dintre SUA și Belgia din optimile Cupei Mondiale și a ridicat provizoriu suspendarea lui Folarin Balogun, atacantul echipei lui Mauricio Pochettino. Vârful de 25 de ani primise cartonașul roșu în duelul cu Bosnia din 16-imi după ce l-a călcat pe Tarik Muharemovic și ar fi trebuit să stea pe bară timp de un meci.

Rudi Garcia face iureș după ce Balogun a scăpat de suspendare

Totuși, FIFA a trecut peste decizia luată de arbitrii din teren și totul s-ar fi produs după o intervenție de la Casa Albă. De altfel, președintele Donald Trump chiar a venit cu o reacție prin care a mulțumit forului mondial pentru ceea ce a făcut.

După cum era de așteptat, decizia luată de FIFA nu a fost primită cu brațele deschise în tabăra belgiană. Federația a venit cu un comunicat extrem de dur, iar Rudi Garcia s-a arătat și el deranjat de ce s-a întâmplat.

“Nu știam că la Cupa Mondială și la FIFA data de 5 iulie este de fapt 1 aprilie. E ziua păcălelilor. Nu apărăm echipa națională sau federația, apărăm fotbalul și integritatea“, a declarat selecționerul “dracilor roșii”, citat de Fabrizio Romano.