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Cine este femeia care a „blocat” meciul dintre Argentina și Capul Verde? A câștigat sute de mii de urmăritori peste noapte

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 11:08

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Cine este femeia care a blocat” meciul dintre Argentina și Capul Verde? A câștigat sute de mii de urmăritori peste noapte

Jayley da Cruz este născută în Olanda, este creatoare de conținut și este într-o relație cu Sidny Lopes Cabral / Instagram

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„Ultimul bărbat romantic” este descris tânărul Sidny Lopes Cabral după meciul dintre Insulele Capului Verde și Argentina, asta după ce a marcat golul de 2-2 și a sărbătorit într-un mod inedit.

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Jucătorul de 23 de ani a făcut un sprint către tribuna unde se aflau suporterii naționalei sale ca să sărbătorească alături de iubita lui!

Iubita jucătorului, senzație în online

Totul a durat mai bine de două minute, fata fiind de negăsit în primă fază. Jucătorii Argentinei cereau de zor să fie reluat jocul. Însă până la urmă jucătorul a ajuns la iubita lui iar meciul a putut să fie reluat. Argentina a marcat însă golul victoriei.

Spaniolii de la Marca au reușit să o găsească pe fata care a oprit meciul dintre Argentina și Insulele Capului Verde: numele ei este Jayley da Cruz, creatoare de conținut cu origini din Olanda. Ea are diplomă în Comunicare și Resurse Umane și a fost alături de iubitul ei la fiecare meci de la Mondial. Iar gestul lui Lopes Cabral de la meciul cu Argentina a făcut-o și pe ea celebră în online.

O postare cu Jayley din tribune la un meci al celor din Insulele Capului Verde a strâns peste 2 milioane vizualizări pe Instagram și peste 1 milion pe TikTok. Ea are acum aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram, după ce înaintea meciului cu Argentina avea în jur de 15.000, scrie Marca.

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@jayleydacruz Cabo verde na copa!!!😍🙌🏽🇨🇻 • • • • • #palops #caboverde #fifaworldcup #capeverdean ♬ original sound – 𝑅🌟

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