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Gestul făcut de Mbappe la finalul meciului cu Paraguay: „M-am dus la el…”

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 9:58

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Gestul făcut de Mbappe la finalul meciului cu Paraguay: M-am dus la el…”

Orlando Gill a fost învins de Mbappe doar de la 11 metri / Getty Images

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Franța s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial de fotbal după o evoluție mai curând ștearsă contra Paraguay-ului.

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Formația din America de Sud s-a apărat aproape tot meciul și a încheiat partida cu doar 104 pase reușite și xG de 0,1.

Gill l-a oprit pe Mbappe în prelungiri

Mbappe l-a ajuns pe Messi în clasamentul golgheterilor, însă putea să-l depășească. S-a opus Orlando Gill, cel care a parat în două rânduri în prelungiri în fața lui Mbappe.

„Cred că plecăm cu fruntea sus. Paraguay a dat totul pe teren. Consider că dacă nu s-ar fi acordat acel penalty, meciul ar fi ajuns în prelungiri, pentru că am știut să rezistăm destul de bine. Nu le-am lăsat deloc spații și nu au putut trimite nicio minge periculoasă în careu, dar, mă rog, ei au avut acel moment de eficiență prin care au obținut penalty-ul și au câștigat partida.

Așa este în fotbal, totul se reduce la detalii. Trebuie să fii atent la absolut orice aspect, mai ales la fazele din careu, iar ei au fost mai abili. Au jucători rapizi, au căutat penalty-ul și l-au obținut, evident. Cred că a fost un contact acolo, dar, în fine, arbitrul a dictat lovitura de pedeapsă. Cu toate acestea, Paraguay pleacă cu fruntea sus” a spus Orlando Gill după partidă. El a primit și premiul pentru cel mai bun jucător din acest meci.

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Portarul celor de la San Lorenzo din Argentina a vorbit și despre momentul de la finalul meciului dintre el și Kylian Mbappe: „M-am dus la Mbappé după meci să-l felicit, dar a refuzat să-mi strângă mâna” a spus Gill.

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