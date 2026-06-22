Video Moment incredibil în Uruguay – Capul Verde! Arcanjo primea ajutor de la un adversar când a început jocul! Ce a urmat

Insulele Capului Verde este una dintre surprizele plăcute de la Campionatul Mondial. La prima prezență la turneul final, Capul Verde a ținut în șah Spania în primul meci și a condus Uruguay timp de 20 de minute în meciul al doilea.

Un moment cheie a venit în minutul 43 al partidei. Jucătorul celor din Capul Verde, Telmo Arcanjo, avea o problemă musculară și i-a sărit în ajutor un adversar, Vinas. Însă atacantul Uruguay-ului a observat în timp ce îl ajuta pe Arcanjo că partida a repornit și colegii săi au plecat în atac!

Așa că Vinas i-a lăsat piciorul lui Arcanjo și s-a dus în atac. Nu a apucat să contribuie, însă a venit golul egalizator de la Araujo. În ceea ce îl privește pe Arcanjo, acesta a fost schimbat cu Duarte la pauză.