Moment inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Novak Djokovic şi Tom Brady le-au pus întrebări lui Lionel Messi şi Rodri

FIFA a decis să folosească Fanatics Fest, un festival sportiv de patru zile organizat la New York, plin de sesiuni de autografe şi apariţii ale vedetelor, ca decor pentru conferinţele sale de presă de prezentare a finalei Cupei Mondiale 2026, dintre Spania şi Argentina, ceea ce a însemnat că sute de oameni au avut şansa să-l vadă pe Messi într-un cadru care, de obicei, nu este deschis publicului.
Novak Djokovic, câştigătorul celor mai multe turnee de Grand Slam din istoria tenisului masculin, Tom Brady, câştigătorul celor mai multe Super Bowl-uri din istorie şi Kevin Durant, singurul baschetbalist din istorie cu patru medalii de aur la Jocurile Olimpice, s-au numărat printre vedetele care au pus întrebări la această conferinţă de presă inedită. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
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Conferinţă de presă inedită înaintea finalei Cupei Mondiale 2026
Spania a fost reprezentată de Rodri, Balonul de Aur din 2024, şi selecţionerul Luis de la Fuente, în timp ce Argentina a fost reprezentată de Lionel Messi, Emiliano Martinez şi Lionel Scaloni.
„Ceea ce înseamnă Messi ca jucător şi ceea ce înseamnă el pentru Argentina depăşeşte orice cuvinte”, a declarat căpitanul Spaniei, Rodri. „Evident, pentru mine, el este cel mai mare jucător din toate timpurile.”
Selfie time at Fanatics Festival ahead of World Cup Final. 📸 pic.twitter.com/w72Ty9r8nk
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026
Ideea din spatele apariţiei lui Messi şi a celorlalţi jucători şi antrenori din Argentina şi Spania a fost simplă: în loc ca presa tradiţională să pună întrebări, vedetele au fost cele care au pus întrebările.
„Este doar încă un meci”, a spus Scaloni. „Nu ne putem gândi cu adevărat la faptul că este o finală de Cupă Mondială.”
„Avem un grup de jucători şi un grup de antrenori care muncesc incredibil de mult în fiecare zi pentru a încerca să aducă bucurie ţării mele.
Vom da absolut tot ce avem mai bun, alături de Leo şi de echipa pe care o avem, pentru a readuce Cupa Mondială în ţara mea şi a sărbători alături de poporul nostru”, a spus şi Martinez.
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