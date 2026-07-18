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Luis de la Fuente i-a pus la punct pe argentinieni, înaintea finalei Cupei Mondiale: „Ar trebui să învăţaţi şi voi”

Alex Masgras Publicat: 18 iulie 2026, 9:35

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Luis de la Fuente i-a pus la punct pe argentinieni, înaintea finalei Cupei Mondiale: „Ar trebui să învăţaţi şi voi

Luis de la Fuente, în timpul unui eveniment, înaintea finalei Cupei Mondiale 2026 / Getty Images

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Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026, are loc duminică seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Înaintea marelui duel de pe MetLife Stadium, FIFA a organizat un eveniment inedit alături de Fanatics, între conferinţele de presă ale celor două echipe. Lionel Messi, Emiliano Martinez, Lionel Scaloni, Rodri şi Luis de la Fuente au fost prezenţi împreună pe scenă.

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Protagoniştii finalei de duminică au răspuns la mai multe întrebări din partea unor nume mari din sport precum Novak Djokovic, Kevin Durant sau Tom Brady. Pentru că a fost un eveniment cu spectatori, momentele neplăcute nu au lipsit.

Luis de la Fuente, replică acidă după ce a fost flueirat înaintea finalei Cupei Mondiale 2026: „De mic am fost învăţat să respect pe toată lumea”

După ce Novak Djokovic i-a adresat o întrebare în spaniolă selecţionerului Luis de la Fuente, mai multe persoane prezente în sală au fluierat şi huiduit, lucru care nu a fost deloc pe placul spaniolului, dar care a reuşit să treacă peste acest moment cu clasă.

„Bună ziua! Este o plăcere să fiu alături de voi!”, a apucat Luis de la Fuente să spună, după care a fost întrerupt de anumite persoane din public. „De mic am fost învăţat să respect pe toată lumea. Ar trebui să învăţaţi şi voi asta, să fiţi mereu respectuoşi”, a mai spus spaniolul.

Echipele probabile la Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

  • Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.
  • Argentina: E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez.
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