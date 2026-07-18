Reacție fermă de la Casa Albă, după controversa privind Argentina. Ce se întâmplă înaintea finalei cu Spania de la Mondial

Casa Albă a apărat dreptul la libertatea de exprimare al naţionalei Argentinei, după ce jucătorii au afişat controversatul banner prin care şi-au exprimat sprijinul pentru revendicarea teritorială a ţării lor asupra Insulelor Falkland, în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială, relatează BBC.
Argentina riscă sancţiuni disciplinare din partea FIFA, incidentul putând încălca regulile privind declaraţiile cu caracter politic.
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Reacție fermă de la Casa Albă, după controversa privind Argentina
Întrebat dacă fotbaliştii au greşit procedând astfel, Andrew Giuliani, şeful grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a declarat vineri că echipa a avut posibilitatea şi dreptul de a face astfel de declaraţii pe teritoriul Statelor Unite.
Comentariile sale ar putea amplifica disputa provocată de incident, în condiţiile în care Downing Street susţine solicitările ca FIFA să deschidă o anchetă.
Insulele Falkland, teritoriu britanic de peste mări situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, fac în continuare obiectul unei dispute de suveranitate între Regatul Unit şi Argentina.
După semifinala de miercuri, jucătorii argentinieni au afişat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”).
Vorbind cu jurnaliştii vineri, Giuliani a invocat protecţia libertăţii de exprimare garantată de Primul Amendament al Constituţiei SUA.
„Credem în drepturile garantate de Primul Amendament aici, în Statele Unite ale Americii”, a declarat el.
În 1982, între Marea Britanie şi Argentina a izbucnit un război scurt, dar intens, pentru controlul Insulelor Falkland. O forţă militară britanică a respins trupele argentiniene care debarcaseră pe insule pentru a susţine revendicarea teritorială a Buenos Airesului. Conflictul, care a durat 74 de zile, s-a soldat cu moartea a 255 de militari britanici, a trei locuitori ai insulelor şi a 649 de soldaţi argentinieni.
În 2013, locuitorii Insulelor Falkland au votat în mod covârşitor pentru menţinerea statutului de teritoriu britanic de peste mări. Din cele 1.517 voturi exprimate, la o prezenţă de peste 90%, 1.513 au fost în favoarea păstrării apartenenţei la Regatul Unit, iar doar trei împotrivă.
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