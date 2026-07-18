Reacție fermă de la Casa Albă, după controversa privind Argentina. Ce se întâmplă înaintea finalei cu Spania de la Mondial

Argentina și bannerul afișat de jucători după victoria cu Anglia, de la Mondial/ Profimedia

Casa Albă a apărat dreptul la libertatea de exprimare al naţionalei Argentinei, după ce jucătorii au afişat controversatul banner prin care şi-au exprimat sprijinul pentru revendicarea teritorială a ţării lor asupra Insulelor Falkland, în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială, relatează BBC.

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Argentina riscă sancţiuni disciplinare din partea FIFA, incidentul putând încălca regulile privind declaraţiile cu caracter politic.

Finala Campionatului Mondial, Spania – Argentina, va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY

Reacție fermă de la Casa Albă, după controversa privind Argentina

Întrebat dacă fotbaliştii au greşit procedând astfel, Andrew Giuliani, şeful grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a declarat vineri că echipa a avut posibilitatea şi dreptul de a face astfel de declaraţii pe teritoriul Statelor Unite.

Comentariile sale ar putea amplifica disputa provocată de incident, în condiţiile în care Downing Street susţine solicitările ca FIFA să deschidă o anchetă.

Insulele Falkland, teritoriu britanic de peste mări situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, fac în continuare obiectul unei dispute de suveranitate între Regatul Unit şi Argentina.