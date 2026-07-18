Noua „perlă” de la FCSB a reacționat după ce a aflat ce clauză i-a pus Gigi Becali: „Nu sunt obișnuit”

Gigi Becali are o nouă „perlă” la FCSB, după victoria cu 2-0 cu FC Argeș, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.
Titularul din flancul stâng al defensivei l-a cucerit pe Gigi Becali. Ricardo Pădurariu (19 ani) este „pariul” roș-albaștrilor din acest sezon privind regula U21.
Ricardo Pădurariu a reacționat, după FCSB – FC Argeș 2-0. Ce a spus despre Gigi Becali
Imediat după meci, Gigi Becali a transmis că-i va pune o clauză uriașă tânărului fundaș, în valoare de 30 de milioane de euro. Pădurariu a reacționat și a transmis că nu este obișnuit cu astfel de laude.
De asemenea, tânărul revenit de la Corvinul, în această vară, speră să joace cât mai mult la FCSB, dezvăluind și ce mesaj a primit de la tatăl lui.
„A fost bine, mă bucur că am revenit și cel mai important este că am luat cele trei puncte. Am avut emoții în primele minute, e alt nivel la Liga 1, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. Mi-am revenit pe parcurs și sper că a fost bine. Sper să joc cât mai bine și cât mai mult. Nu pot să zic că am ceva din calitățile lui Rațiu, dar ne asemănăm cât de cât. A fost bine, mă știam deja cu colegii mei. M-am simțit foarte bine în Ghencea, am mai jucat aici cu Corvinul, am și marcat.
Nu știu, aș vrea să joc și în Conference League, dar rămâne de văzut. E mai multă presiune aici, e alt nivel. Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și să încerc să joc cât mai mult.
(n.r. Patronul echipei te-a lăudat și i-a spus lui MM să îți mărească la 30 de milioane clauza de reziliere!) Nu știu ce să zic, nu sunt obișnuit, dar foarte bine, mă bucur că a zis așa. E un vis devenit realitate că am jucat pentru FCSB.
Ne-am bucurat, după fiecare meci câștigat trebuie să te bucuri. Nu am primit niciun mesaj. Am primit doar de la tata. Mi-a spus să joc cum știu eu, cum am jucat la Corvinul”, a declarat Ricardo Pădurariu, după FCSB – FC Argeș 2-0.
- Cătălin Cîrjan a cerut transferuri la Dinamo, înainte de debutul în noul sezon. Ce a spus și Nuno Campos
- Când debutează Eddy Gnahore la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după succesul cu FC Argeș
- Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist
- „România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon
- Florinel Coman a început pregătirile pentru noul sezon. Jucătorul e așteptat de Gigi Becali la FCSB