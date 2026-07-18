Noua „perlă” de la FCSB a reacționat după ce a aflat ce clauză i-a pus Gigi Becali: „Nu sunt obișnuit”

Gigi Becali are o nouă „perlă” la FCSB, după victoria cu 2-0 cu FC Argeș, din prima etapă a sezonului de Liga 1. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și Florin Tănase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Titularul din flancul stâng al defensivei l-a cucerit pe Gigi Becali. Ricardo Pădurariu (19 ani) este „pariul” roș-albaștrilor din acest sezon privind regula U21.

Ricardo Pădurariu a reacționat, după FCSB – FC Argeș 2-0. Ce a spus despre Gigi Becali

Imediat după meci, Gigi Becali a transmis că-i va pune o clauză uriașă tânărului fundaș, în valoare de 30 de milioane de euro. Pădurariu a reacționat și a transmis că nu este obișnuit cu astfel de laude.

De asemenea, tânărul revenit de la Corvinul, în această vară, speră să joace cât mai mult la FCSB, dezvăluind și ce mesaj a primit de la tatăl lui.

„A fost bine, mă bucur că am revenit și cel mai important este că am luat cele trei puncte. Am avut emoții în primele minute, e alt nivel la Liga 1, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. Mi-am revenit pe parcurs și sper că a fost bine. Sper să joc cât mai bine și cât mai mult. Nu pot să zic că am ceva din calitățile lui Rațiu, dar ne asemănăm cât de cât. A fost bine, mă știam deja cu colegii mei. M-am simțit foarte bine în Ghencea, am mai jucat aici cu Corvinul, am și marcat.